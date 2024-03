8 mars : Khalifa Sall magnifie le rôle essentiel des femmes

Ce 8 mars est célébré la journée de la femme. En ce jour, Khalifa Ababacar Sall a tenu à adresser un message à ces femmes qui jouent «un rôle essentiel des femmes dans la construction d’une société plus juste et équilibré».

« Je magnifie le rôle essentiel des femmes dans la construction d’une société plus juste et équilibrée. Dans mon programme, je m’engage à promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et familiale, l’inclusion financière, l’autonomisation économique et la sécurité physique et psychologique des femmes. Ensemble, continuons à œuvrer pour un Sénégal où chacune peut s’épanouir pleinement. Bonne journée à toutes les femmes. », a écrit le candidat à la présidentielle.