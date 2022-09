La construction de l’autoroute Dakar-Saint Louis va coûter cher à l’environnement. 32 846 arbres et arbustes fruitiers dont 25 558 productifs (arbres adultes et vieux) et 7288 non productifs (arbres jeunes et la régénération) seront abattus. Une situation qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Pour les internautes, c’est une catastrophe de voir tous ces arbres être abattus pour la construction d’une autoroute.