Avec ou sans voile (Par Birame Waltako Ndiaye)

Quand ce n’est pas l’école privée catholique qui interdit le voile, c’est l’école privée islamique qui l’exige. Tout ce que j’avais considéré sur la question des écoles privées catholiques qui n’acceptent pas des filles voilées dans leur rang s’est effondré quand j’ai appris que, de la même manière, existent des établissements privés islamiques qui n’acceptent pas, en leur sein, des écolières et des enseignantes non voilées. Les principes ne sont pas tributaires des hypothétiques cas de figures. Les règles de droits, impersonnelles et générales, le sont encore moins.

Dès lors, il est inconcevable, dans un souci d’équité, de dénier cette possibilité de tri de faciès à toute autre minorité. Néanmoins, je reste convaincu qu’en s’attardant sur des spécificités religieuses dans l’espace éducatif, on enlève au moule de la citoyenneté qu’est l’école sa mission fondamentale : aplanir, sous le poids des connaissances, les susceptibilités et les querelles de clochers. La France, sous le vocable de l’école française, a le dos large. En faire la destinataire des propos du Premier ministre est une extrapolation, un faux-fuyant, qui n’a pas sa raison d’être. Là, il s’agit d’un problème, d’une actualité sénégalo-sénégalaise. On devra l’envisager comme telle pour s’en sortir.

Jusque-là, j’estimais qu’en raison de la mission de service public des écoles, quelles qu’elles soient, le principe de non-discrimination devait à lui seul guider le traitement réservé aux élèves. L’argument du système sectateur des daaras me parait peu convaincant quand on l’oppose à l’enseignement dispensé dans les écoles privées catholiques. Ces dernières ne dispensent pas un enseignement de la religion, contrairement à l’enseignement du Coran et de sa « science » dans les daaras.

Voilà où nous mène la légèreté quand elle s’empare de la haute autorité. Pardieu ! Comment on en est arrivés là, au point que la religion et ses signes parcellarisant aient pris le pas sur le sens de l’école liante et sa vocation universaliste ? C’est un verrou qui saute. Après l’école, bouclier et paravent contre l’affaissement des institutions et la désintégration, ce sera probablement l’État et la nation qui feront les frais du tout-politique et de la propagande qu’il génère malencontreusement.

Birame Waltako Ndiaye