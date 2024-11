« Avoir moins de trois femmes en tant qu’homme est un péché » selon…

Le vétéran de Nollywood, Stephen Alajemba, plus connu sous le nom d’Uwaezuoke, a affirmé que c’était un péché pour un homme d’épouser moins de trois femmes.

Selon lui, les hommes qui épousent moins de trois femmes risquent d’être empoisonnés par leur conjointe.

Il s’est exprimé lors d’une récente interview avec Ugwumba TV.

Il a dit : « C’est un péché d’épouser une ou deux femmes. Mais si vous en épousez trois ou quatre, vous serez libéré du péché. Si vous épousez une seule femme, votre vie est en danger. La sécurité du directeur est entre les mains de la sécurité. Si vous épousez deux femmes, elles conspireront pour vous empoisonner.

« Mais si vous épousez trois femmes ou plus, elles seront toutes seules et vous ne devrez subvenir qu’à leurs besoins. Vous vous occuperez à tour de rôle de leurs repas et de leur chambre. »

Plus tôt cette année, Uwaezuoke a révélé qu’il avait subi le rejet des femmes et des gens en général pendant son enfance en raison de son apparence physique et faciale.

Source AM