Deux femmes découvrent qu’elles ont été échangées à la naissance

Deux femmes ont découvert qu’elles avaient été confiées à la mauvaise mère 55 ans après avoir été échangées à la naissance dans un hôpital du NHS au Royaume-Uni.

Les femmes sont nées dans les West Midlands (Royaume-Uni) en 1967 et ont été emmenées à la nurserie, où il était normal que les nouveau-nés dorment à cette heure-là pour que les mères puissent se reposer.

Mais lorsqu’elles sont revenues, elles étaient mélangées.

Elles n’ont réalisé la confusion qu’après que des analyses ADN à domicile ont donné des résultats surprenants des décennies plus tard.

Dans le documentaire de la BBC The Gift, les familles ont parlé des conséquences dévastatrices, une fille racontant qu’elle s’était toujours sentie « comme une imposteuse » en grandissant et une mère expliquant que sa fille ne l’appelait plus « maman ».

Les deux femmes, prénommées Jessica et Claire dans le documentaire, bien que ce ne soient pas leurs vrais noms, sont désormais en attente d’une indemnisation du NHS, dont le montant n’a pas encore été dévoilé.

L’erreur a été révélée lorsque Claire, ainsi que le frère de Jessica « Tony », ont fait tous les deux des tests ADN, qui ont révélé qu’ils étaient frères et sœurs biologiques.

Déroutés par le résultat, ils ont discuté entre eux de ce qui avait pu conduire à ce résultat, ce qui a révélé le lien avec le même hôpital.

Au Royaume-Uni, les nouveau-nés reçoivent désormais immédiatement des étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID), qui permettent de suivre leur localisation, ce qui signifie qu’un échange accidentel de bébés est désormais extrêmement improbable.

Mais avant les années 1980, les services s’appuyaient sur des étiquettes manuscrites, ce qui laissait beaucoup plus de place à l’erreur.

Claire avait été surprise par ses propres résultats, qui ne montraient aucun lien biologique avec ceux qu’elle pensait être ses proches, et une cousine qu’elle ne connaissait pas.

Alors que Tony était inquiet de ses résultats et craignait de contrarier sa mère, aujourd’hui octogénaire, Claire avait plutôt l’impression que les résultats avaient expliqué quelque chose sur sa relation avec sa famille :

« Il n’y avait aucune similitude, ni dans l’apparence ni dans les traits […] Je me suis dit : « Oui, je suis adoptée ». »

Elle et Tony ont discuté de la meilleure façon de procéder, Tony disant qu’il lui demanderait si elle voulait « faire avancer les choses ».

Claire était impatiente de rencontrer sa famille biologique et était très émue de rencontrer sa mère biologique et d’avoir l’impression qu’elles se connaissaient depuis toujours.

Elle a eu du mal à parler de sa propre enfance, qu’elle a décrite comme « très difficile », ayant été élevée dans « une pauvreté absolue, sans abri, souvent affamée, et tout ce que cela implique ».

Annoncer la nouvelle à la mère qui l’a élevée, décédée plus tôt cette année, a été la chose la plus difficile qu’elle ait jamais eu à affronter, même si elle les a rassurés en leur disant que rien ne changerait ses sentiments à son égard. La mère de Jessica, Joan, a déclaré à la BBC qu’elle était ravie de retrouver Claire et qu’elle avait le sentiment d’avoir gagné une fille.

Mais l’histoire a été moins heureuse pour Jessica, qui a refusé d’être interviewée pour le documentaire et n’appelle plus Joan « maman ».

Joan a déclaré : « Cela ne fait aucune différence pour moi que Jessica ne soit pas ma fille biologique. Elle est toujours ma fille et elle le sera toujours. »

Claire a déclaré qu’elle avait désormais l’intention de profiter au maximum du temps qu’elle peut avec sa nouvelle famille, mais qu’elle savait que ce ne serait jamais suffisant, car le temps qu’elle aurait dû passer lui a été « retiré ».

