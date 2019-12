Pour Awa Niang, deuxième questeur de l’Assemblée nationale, député de la mouvance présidentielle, responsable politique APR à Dalifort (département de Pikine), la crise à l’APR n’est pas un bon exemple : « Un parti politique est comme une maison avec ses divergences ; mais il faut que tous ses protagonistes de l’APR qui se font la guerre arrêtent cette guéguerre et soutiennent la politique du président. Il faut vulgariser la politique du président et arrêter de se bagarrer. Qu’ils prennent exemple sur le parcours du président, ce qu’il a fait pour arriver au pouvoir. C’est à nous de le soutenir au lieu de d’exposer nos divergences face à la presse. S’ils se battent pour le bien-être des Sénégalais, j’irai avec eux. Mais si c’est pour leurs intérêts personnels alors je ne suis pas du tout d’accord avec eux. Ce quinquennat du président n’a pas besoin de ça. Les complaintes ou les affirmations des uns et des autres comme membres fondateurs ou souteneurs d’origine du président n’a aucun sens. Le président n’est plus à ce niveau. Il a toujours dit « la patrie avant le partie »…Elle était l’invitée de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse journaliste Aïssatou Diop Fall Niang.