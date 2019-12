Awa Niang soutient les efforts de…MMC

Invitée de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse journaliste Aïssatou Diop Fall Niang, Awa Niang, deuxième questeur de l’Assemblée nationale, député de la mouvance présidentielle, responsable politique APR à Dalifort (département de Pikine) a soutenu les efforts du ministre des énergies Mouhamadou Makhtar Cissé : « Je suis tout à fait d’accord avec Makhtar Cissé et ce qu’il a accompli à la Direction de la Senelec et aujourd’hui en tant que ministre du pétrole et des énergies. Le président Macky Sall a aussi déclaré que l’électricité va baisser au premier semestre de 2020. Et Makhtar Cissé a aussi dit que tout cela va diminuer dès que l’on commencera à exploiter le gaz. Alors il y a de belles perspectives à l’horizon. »