Aymérou Gningue : « Nous restons majoritaires dans ce pays »

Dans un entretien avec Le Quotidien, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar est revenu sur les prochaines élections législatives du 31 juillet 2022. Confiant, Aymérou Gningue se veut clair après la percée de Yewwi Askan Wi aux locales : « Nous restons majoritaires dans ce pays ».

« Non. D’abord, il ne faut jamais comparer des élections locales à des Législatives qui, elles aussi, sont différentes d’une élection présidentielle. Chaque élection a sa spécificité propre. Mais si on prend en compte les résultats engrangés lors des dernières Locales, en termes de voix exprimées en faveur de Benno Bokk Yaakaar et la Grande majorité présidentielle élargie, nous avons gagné largement. Il s’agit de 438 communes sur les 557 que compte le Sénégal. C’est 80%. On a certes perdu des villes qu’on n’avait d’ailleurs pas gagnées dans le passé mais en termes de voix, nous restons majoritaires dans ce pays.

Dans la construction intellectuelle il ne faut jamais exclure la possibilité d’une cohabitation. Ça s’est passé en France et dans d’autres pays. Est-ce que nous avons peur d’aller vers une cohabitation ? Je dis non. Le bilan du Président Macky Sall dans le pays et les résultats des élections locales font que nous avons confiance de sortir largement victorieux des prochaines élections législatives. Faire le bilan du Président Sall est tellement compliqué parce qu’il a fait des choses extraordinaires.

Sur la question de l’énergie, les délestages sont devenus de vieux souvenirs. On se souvient de la fin du régime de Wade avec ces coupures intempestives d’électricité. Pour les routes, le Président Wade a certes des choses courageuses mais le Président Macky Sall a multiplié par 6 les kilomètres d’autoroutes. Que n’a-t-on pas entendu avec le Ter ? Aujourd’hui, le gain de temps que les Sénégalais gagnent en prenant ce moyen de transport, c’est extraordinaire. J’en passe sur les aéroports, l’éducation, l’enseignement supérieur, la santé, les hôpitaux construits, les lycées. Et ça va continuer.

Près de 50% de nos budgets sont orientés vers le social. C’est dans la santé, l’éducation et la protection sociale. Chaque mois, le gouvernement met dans la poche des Sénégalais 15 milliards pour que les prix de l’essence, de l’électricité ne connaissent pas de hausse », a déclaré Aymérou Gningue.