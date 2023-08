Baba Tandian : « Babacar Ndiaye ne nous apportera rien du tout »

L’ancien président de la Fédération sénégalaise de basket, Baba Tandian ne rate pas Me Babacar Ndiaye. Baba Tandian a remué le couteau dans la plaie. « Cela fait huit années qu’il est à la tête de ce basket et cela fait huit années que le basket sénégalais régresse » a-t-il révélé. Il a aussi souligné le sale caractère de Tapha Gaye lors de l’Afrobasket mais qui reste, selon lui, « un bon entraineur ».

« Tant que Me Babacar Ndiaye sera à la tête de la fédération, l’Etat mettra dix fois plus de moyens financiers, mais il n’aura jamais les résultats escomptés. Ce n’est pas le résultat qui les intéresse, mais l’utilisation de ces moyens de manière aléatoire, c’est tout ce qui les intéresse. Si le résultat suit, c’est tant mieux. Ce sera un bonus. Mais dans un premier temps, ils ne cherchent pas à avoir de résultats parce qu’ils ne savent pas par où commencer. Tout ce qu’ils savent, c’est des dépenses gabégiques (…) quoiqu’on puisse dire, Tapha Gaye est un bon entraineur, mais il faut l’évaluer. Qui va le faire ? En tout cas, ce ne sera certainement pas Babacar Ndiaye qui n’est pas de notre monde. Si c’était le cas, il n’allait pas faire cette grosse bêtise qui consiste à faire de Tapha Gaye le coach national et en même temps directeur technique (…) L’Etat n’a qu’à mettre les hommes qu’il faut à la place qu’il faut. Il faut qu’on arrête ces histoires de complaisance. Babacar Ndiaye ne nous apportera rien du tout. Si c’était une histoire de droit, je ne me hasarderais jamais à aller l’affronter parce que je sais que c’est son domaine. Mais on parle basket. Cela fait huit ans qu’il est à la tête de ce basket et cela fait huit années que le basket sénégalais régresse. Il s’agrippe à la présidence du Basket pour booster sa carrière d’avocat. Il ne lâchera jamais le basket. Il faut compter avec le génie sénégalais. Puisque l’Etat ne réagit pas je ne parlerai plus », a déclaré Baba Tandian dans un entretien avec Le Témoin.