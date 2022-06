Babacar Diop absent des listes…ses partisans cognent sur Yewwi

Le FDS-Les Guelwaars du Dr Babacar Diop dénonce vivement l’absence de leur leader sur les listes de la coalition Yewwi Askan Wi en perspectives des élections législatives du 31 juillet. Ces derniers disent avoir « constaté, avec regret, que l’engagement pris par Yewwi Askan Wi devant le peuple sénégalais, de faire des investitures basées sur la compétence, l’engagement patriotique et la représentativité, a été foulé aux pieds ».

Voici l’intégralité de leur communiqué :

Après la publication des listes en compétition pour les élections législatives du 31 juillet 2021, FDS-Les Guelwaars constate, avec regret, que l’engagement pris par Yewwi Askan Wi devant le peuple sénégalais, de faire des investitures basées sur la compétence, l’engagement patriotique et la représentativité, a été foulé aux pieds.

Ces investitures qui portent la signature d’un petit groupe à la solde de ses intérêts bassement égoïstes, ont obéi plus à une logique de copinage, de sectarisme et de mesquinerie, qu’à une volonté réelle de miser sur des hommes et des femmes compétents, représentatifs, engagés et suffisamment outillés pour faire du parlement le réceptacle des doléances populaires.

Les choix effectués, de façon opaque et antidémocratique, mettent en selle des rentiers politiques en mal de représentativité, et dont certains n’avaient pas hésité à déserter les rangs de la coalition lors des élections territoriales. Au même moment, des pionniers de la coalition dont la contribution a été déterminante dans la victoire de Yewwi dans les grandes villes, ont été injustement et arbitrairement écartés.

FDS-Les Guelwaars, condamne, avec la plus grande fermeté, l’ostracisme dont son leader et ses principaux responsables ont été victimes lors des investitures. Les conspirateurs qui se sont arrogé le pouvoir de conduire, en toute illégitimité, les investitures, ont mis en œuvre et exécuté, avec une célérité terrifiante, un plan odieux qui a eu pour résultat d’éjecter le maire de la ville de Thiès de toutes listes de la coalition.

Les auteurs de ce crime politique ne sont préoccupés, ni par le sort de nos compatriotes, ni par l’état de nos instituions, mais simplement par la satisfaction de leurs penchants hégémoniques. Il est paradoxal de lutter contre les complots de Macky Sall visant à liquider les opposants politiques et de fomenter, en même temps, des complots plus crapuleux qui ciblent ses propres alliés politiques.

Il est illusoire de prétendre libérer le peuple sénégalais, tout en usant de méthodes tyranniques dans la gestion de la coalition la plus large de l’opposition. En tout État de cause, FDS-Les Guelwaars réaffirme son ancrage dans l’opposition debout pour préserver la démocratie et l’état de droit au Sénégal ».