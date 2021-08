Bacar Dia : « L’heure est venue pour cette équipe dirigée par Augustin Senghor de partir »

Ancien ministre des Sports sous le magistère d’Abdoulaye Wade, Bacar Dia s’est prononcé sur le renouvellement du bureau de la Fédération sénégalaise de football (Fsf). Et à l’instar de nombreux acteurs du football, amateurs et observateurs, il trouve qu’un consensus n’est plus possible et que le président sortant doit nécessairement partir pour le bien du football national.

« L’heure est venue pour cette équipe dirigée par Augustin Sengher de partir. Ce que vous êtes entrain de perdre est plus important que votre futur quatrième mandat au sein de la FSF: LA DIGNITE! », écrit l’ancien ministre sur son compte Twitter.

Bacar Dia de rajouter : « Respecter sa parole c’est est aussi être sportif. Augustin partez pour l’histoire! Il faut rester debout mon cher! Vous aviez prie un engagement, celui de ne plus vous représenter, alors respectez le! un QUATRIEME MANDAT POURQUOI FAIRE? », s’interroge-t-il.