Bacary Seck : « Diomaye devrait intimer à son PM l’ordre d’arrêter cette fanfaronnade »

NÉGATIVES ONDES DE CHOC (Par Bacary Seck)

« La vérité est une illusion et l’illusion est une vérité ».

Les Sénégalais, dans leur grande majorité ont constaté avec amertume cette illusion qui leur avait été vendue par l’actuel gouvernement. D’un gouvernement dit de rupture, l’on est passé à un gouvernement de remerciement, c’est à dire un gouvernement taillé à la mesure des actes posés par les uns et les autres, actes allant des injures aux saccages, en passant par les financements d’actes odieux perpétrés sur le territoire national et les énormes mensonges.

La quête du pouvoir étant loin de la gestion de ce dernier, l’actuelle équipe dirigeante de notre pays se retrouve dans une singulière posture, et le comble, démontre à suffisance son incapacité à gérer les affaires courantes de la cité.

Comme beaucoup refusent de l’admettre ( et c’est pourtant la triste réalité), la dualité au sommet de l’État n’augure rien de bon. L’on s’interroge alors sur la capacité du Président Diomaye à diriger le Sénégal car toutes les décisions, nous semble t-il, sont prises par le Président-Premier Ministre Ousmane Sonko. Et les dernières en date sont relatives à l’affectation à Tamba de sieurs Abdou Karim Diop, Oumar Maham Diallo et Mamadou Seck dont le dénominateur commun réside dans le fait qu’ils aient prononcé des décisions de justice en défaveur des leaders et militants du PASTEF, même si le ministre Boucal a voulu nous faire croire le contraire.

Oubliant qu’ils ont quitté le confort de l’opposant radical, les nouveaux gouvernants, toujours en ordre de bataille, la rancune aidant, se vautrent dans une posture défensive, invoquant toujours le système dont ils sont issus et qui leur a permis d’obtenir bien de faveurs, surtout immobilières.

La rupture? Ce terme aurait-il actuellement perdu tout son sens? Tant chantée au point de devenir une comptine, cette rupture tarde à montrer le bout du nez ou du moins, nous assistons à pire. De la diminution du train de vie de l’État, nous sommes en face d’une augmentation spectaculaire, avec un gouvernement de plus de 45 ministres, un gouvernement parallèle de 21 conseillers techniques spéciaux logeant à la Primature, la dilapidation des ressources nationales avec une dizaine de voyages du Président sans aucun accord signés.

De plus, le fait d’amicaliser les postes nominatifs, l’absence d’appels à candidature comme annoncés en grandes pompes, la fragilisation de nos institutions avec les nominations outrageuses d’insulteurs, de repris de justice, ont fini de ternir l’image de notre pays non seulement dans la sous-région, mais aussi au niveau international. Le Sénégal, jadis mis au premier plan, et qui plus est bénéficiait d’une aura planétaire, se retrouve honteusement déprécié.

Le climat social n’est pas en reste, il se détériore de jour en jour avec les sorties inopportunes de Sonko et de ses sbires. Le PM du Sénégal, oubliant les priorités ( ces promesses faites durant une dizaine d’années), s’enlise dans une boue de populisme à outrance, allant même jusqu’à vouloir créer un ministère du culte, dans un pays laïc. Quel est donc le sens de ce ministère si ce n’est de caser les copains insulteurs et arrogants à souhait?

Pas satisfait de s’en prendre ouvertement aux journalistes et politiciens, Ousmane Sonko étend ses menaces à tout le monde. Il est comme tétanisé par un besoin de vengeance, de règlements de compte. Sinon, comment comprendre cette basse attitude de vouloir museler le peuple? Il suffit d’avoir l’esprit critique, de montrer son désaccord pour que l’on soit dans le viseur de la justice, une justice à triple vitesse car l’on se souvient bien des pastéfiens insulteurs qui hument toujours l’air de la liberté sous prétexte qu’ils ont des problèmes mentaux et qui, paradoxalement ont reçu une importante subvention pour la Tabaski. Un fou, aurait-il besoin d’une aide financière pour une fête religieuse?

Il s’y ajoute la polémique autour du voile qui a ostensiblement détérioré les rapports islamo-chrétiens car les partisans du PASTEF n’ont pas hésité à insulter l’Abbé André Latyr Ndiaye que nos frères chrétiens ont défendu. Comme pour dire que si l’on a rien d’important à dire mieux vaudrait se taire; et Sonko a l’habitude de verser dans le dilatoire. Cela pouvait se comprendre lorsqu’il était dans l’opposition, mais aujourd’hui il gagnerait mieux à beaucoup de taire, de par sa stature de PM.

C’est au Président Diomaye de siffler la fin de cette récréation puérile et de ces fantaisies immondes de son gouvernement et de mettre ses troupes en ordre de travail et non plus en ordre de bataille.

Ce n’est plus l’heure des justifications à la noix! Ce n’est pas le moment aussi de prendre les Sénégalais pour des perdreaux ignares et écervelés. « Le Sénégal est un pays en ruine » a osé balbutier Sonko, oubliant qu’il fait fuir les potentiels investisseurs. Ce genre d’assertion n’est pas digne de quelqu’un qui se dit sorti de l’ENA ! Diomaye devrait intimer à son PM l’ordre d’arrêter cette fanfaronnade. Il doit veiller à ce que son PM aille faire sa DPG devant cette assemblée qui a voté et lui a permis d’être libre et de participer à l’élection présidentielle. Cette assemblée « nulle », comme il le sous-entend, il lui doit beaucoup.

Nous comprenons que leur projet ne soit pas encore prêt à être dégusté par les Sénégalais ( contrairement à ce qu’ils faisaient croire); nous comprenons aussi qu’il n’existe aucune SOLUTION apparente issue de leur inexpérience avérée; seulement, ce que nous ne comprendrons jamais c’est qu’un pays qui se gouverne sans feuille de route, c’est à dire une politique générale. Et comme vous y oblige la Constitution, il est temps de venir devant la représentation nationale dire aux Sénégalais comment vous comptez régler les problèmes des Sénégalais en termes de cherté de la vie, d’emploi des jeunes, l’autonomisation des femmes, de la diminution du train de vie de l’Etat…. bref! les défis fondamentaux du pays. Ces questions sociales et économiques il faut les attaquer et les régler pour « remettre » ce pays debout. C’est tout le mal que nous vous souhaitons.

Bacary Seck

Saint-Louis, le 12 Août 2024