Bacary Seck sur le report : « Les facéties d’une opposition aux abois »

PRÉSIDENTIELLE 2024: LES FACÉTIES D’UNE OPPOSITION AUX ABOIS

À moins de quarante-huit heures avant le début de la campagne électorale du 25 Février prochain, les populations sénégalaises, ou du moins celles qui suivent de très près l’actualité politique, sont dans l’expectative. Quoi de plus normal si l’on sait que ces joutes vont opposer deux camps : celui de la majorité présidentielle et celui d’une opposition qui se cherche toujours et qui peine à se trouver, tellement elle est frivole, fiévreuse et immature la plupart du temps.

Dans un peu plus de trois semaines, le Sénégal devra prendre son destin en main. Après la décision du Chef de l’État de ne pas briguer un autre mandat ( qui cependant, s’il en avait décidé autrement, serait valable), SEM Macky Sall sera le premier Président qui organisera une élection présidentielle sans y prendre part. D’où l’engouement des uns et des autres parce que se disant qu’ils pouvaient devenir le cinquième Président de la République.

Il est vrai que ce sont des élections et que tout le monde peut prétendre diriger le pays, ou du moins les citoyens irréprochables moralement et juridiquement. Seulement…

Réveillés de leur profond sommeil par la tournure inattendue des évènements (ils s’attendaient à voir le Sénégal brûlé, sens dessus-dessous et dans un chaos indescriptible), ces loosers oppositionnels non contents d’avoir essayé tant bien que mal de créer des soulèvements populaires (et ils ont échoué lamentablement) cherchent inlassablement une issue de secours.

La question de la nationalité du candidat Amadou Bâ n’ayant pas porté les fruits escomptés (c’est sûr qu’Amadou Bâ est plus sénégalais qu’eux), ils ont créé dans leur cerveau deux fichiers électoraux. Là aussi, échec et mat ! Ne s’arrêtant pas en si « mauvais chemin », ils ont investi les médias et les réseaux sociaux pour diffuser des informations faisant état de malaises dans la coalition BBY. Jamais deux sans trois, un autre revers les attendait.

Ces derniers jours, l’idiotie la mieux partagée sur les RS est celle d’un report de l’élection présidentielle. Et ce sont ces gens, en quête de notoriété, ces gens capables de prendre les enfants d’autrui et d’en faire des boucliers qui l’avancent. Auraient-ils peur ? Sauraient-ils qu’ils ne faisaient pas le poids, s’étant rendus compte que le peuple les prenait pour des guignols qui ne sont là que pour amuser la galerie ?

En tout cas c’est tout comme car, en sillonnant le pays, ils se seraient sûrement rendus compte de l’excellent boulot fait par le Président Macky Sall et son gouvernement. Et par conséquent, leur principal adversaire, le candidat Amadou Bâ (le candidat de la continuité pour un Sénégal beaucoup plus émergent) a, dans sa besace, des acquis considérables à faire valoir, une discipline et un parcours exceptionnels, un programme alléchant pour l’homo-senegalensis et pour le pays lui-même.

C’est dire alors que ces gens qui se sont égarés depuis fort longtemps, qui cherchent un tout petit sentier pour sortir de l’ombre, n’ont absolument rien, « dara, touss » à proposer aux Sénégalais afin de gagner leur confiance. Leur seul salut réside dans ce qu’ils peuvent faire le mieux : narrer des contrevérités à n’en plus finir pour essayer de sauver leurs faces hideuses à souhait.

Arrêtez s’il vous plaît de nous pomper l’air car nous avons besoin d’oxygène.

Bacary Seck.

Coordinateur du Réseau Républicain d’Information et de Communication. (#2RIC).