Bah Diakhaté condamné…voici ce que compte faire son avocat

Me Amadou Sall, avocat de Bah Diakhaté, a réagi suite à la condamnation de son client. Il compte interjeter appel. «Bah Diakhaté et l’imam cheikh Tidiane Ndao ont été condamnés pour diffusion de fausses nouvelles. Ils ont été condamnés à 3 mois de prison ferme. Ca semble être une peine d’apaisement. Mais ça ne l’est pas. Parce que trois mois c’est la peine la plus cruelle qu’on puisse prononcer contre une personne innocente (…) nous allons discuter avec notre client et probablement nous allons faire appel, même si avant que l’appel ne soit examiné Bah Diakhaté sera libre. Justice n’a pas été rendue», a-t-il déclaré sur Igfm.