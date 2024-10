Baisse des notes du Sénégal par Moody’s : Jean Pierre Faye donne des pistes de solutions

SOLUTIONS POUR UN UPGRADE DE LA NOTATION DU SÉNÉGAL DANS LE COURT ET MOYEN TERME.

La dégradation de la notation du Sénégal par Moody’s de Ba3 á B1 alimente la majeure partie des discussions en cette période de préparation des élections législatives anticipées de Novembre 2024.

Que s’est -il réellement passé ?

Pour se conformer aux directives des pays membres de l’UEMOA , Le Président Bassirou Diomaye Faye par son Premier Ministre Ousmane Sonko a décidé d’expliquer de façon claire et transparente au peuple sénégalais et aux partenaires financiers la situation économique et financière réelle du Sénégal.

De fil en aiguille, on a eu droit à une description catastrophique des finances publiques à travers un déficit budgétaire et un taux d’endettement qui dépassent les normes et surtout qui ont fait l’objet de falsifications ,de maquillage, pour tromper la vigilance des partenaires financiers et surtout le peuple sénégalais.

Le lendemain , nous connaissons tous la suite.

A qui la faute ?

Surtout pas au Premier Ministre Ousmane Sonko comme certains voudraient le prétendre mais plutôt à l’ancien régime de Macky Sall.

Félicitations au nouveau Régime, son Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier Ministre Ousmane Sonko qui ont voulu s’inscrire dans une gestion transparente des finances publiques.

D’ailleurs, paradoxalement le FMI est prêt à collaborer avec l’Etat du Sénégal malgré le downgrade de la notation par Moody’s ce qui veut dire que la confiance des partenaires financiers est toujours au beau fixe.

“Dioko Ndial” President Bassirou Diomaye Faye.

“ Al barka “ Premier Ministre Ousmane Sonko.

L’ère de la transparence au Sénégal a sonné.

Dans le même sillage, je propose selon mes modestes connaissances quelques solutions pour un upgrade de la notation du Sénégal dans le court et moyen terme.

La dette.

Passer par une restructuration de la dette avec de bons échelonnements et une réduction de la dette en diminuant de plus en plus la dette à taux de change variable. Abaisser le niveau de la dette extérieure en ayant recours aux titres publics sur le marché de l’UEMOA. Il serait souhaitable de tenir en permanence une analyse approfondie de la viabilité de la dette pour éviter le surendettement.

Le déficit budgétaire.

Une bonne stratégie de gestion de la dette à moyen et court terme sera inévitable pour remettre les indicateurs sur la bonne trajectoire. Il faudra procéder à une réduction drastique des dépenses publiques, proposer un ciblage dans l’allocation des subventions et financer le budget par les ressources internes.

Aller vers une formalisation du secteur informel pour une meilleure couverture et agrandir l’assiette fiscale pour plus de recettes fiscales. Annuler 90% des exonérations fiscales et être intransigeant à propos du payement des obligations fiscales par tous.

Diaspora.

Procéder à la mobilisation de flux de capitaux de la diaspora par l’émission de diaspora bonds par le trésor public qui pourrait être le point de départ de la création de la banque de la diaspora.

Mettre en place un plan d’épargne logement pour la diaspora sous la houlette du Ministère de l’Urbanisme et du logement qui permettra de capitaliser les transferts d’argent des sénégalais de la diaspora qui sont trois fois supérieurs à l’aide au développement.

Associer les sénégalais de la diaspora à la création de joint-venture, aux PPP et aux financements des divers projets de développement.

Productivité et compétitivité.

Accompagner, financer et relancer le secteur privé, les PME et PMI par la création d’une banque d’investissement pour plus de souplesse dans l’octroi de crédits pour une meilleure productivité.

Rendre la balance commerciale excédentaire par la promotion des exportations et l’accès aux marchés avec une forte compétitivité.

Aller vers l’industrialisation en créant des pôles industriels dans les 45 départements pour mettre fin à l’émigration clandestine et l’exode rural.

Création d’un incubateur général pour accompagner les PME ,PMI et développer la culture de l’entrepreneuriat et du leadership.

vendre le label « Made in Sénégal.

La bonne gouvernance.

La lutte contre la corruption et la bonne gouvernance seront des piliers nécessaires dans la mise en place d’un environnement des affaires viable adossé à un cadre juridique pour sécuriser les investissements étrangers et privés nationaux.

Au stade actuel, il sera préférable d’être vigilant avec les indicateurs macroéconomiques pour amorcer un nouveau tournant dans les relations avec les partenaires financiers. L’assainissement et le développement des autres secteurs comme l’agriculture, l’élevage , la pêche , et le numérique sera essentiel pour une meilleure diversification du risque lié à la malédiction des matières premières comme le pétrole , le gaz.

Enfin, ce serait une lapalissade de vous demander de donner au nouveau régime une majorité confortable à l’Assemblée Nationale durant les prochaines élections législatives du 17 novembre 2024 comme le soutient Le Haut Représentant du Chef de l’Etat Mme Aminata Touré en disant “ Na niou Mottali Yéné bi ».

Jean Pierre Faye

MBA in Banking & Finance.

Business School University of Wales Trinity St David.

England – United Kingdom..

Coordonnateur MIMI 2024 Angleterre..

Membre de la cellule des cadres de MIMI 2024.