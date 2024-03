Baisse des prix à la consommation en janvier 2024

Les prix à la consommation ont chuté, en janvier 2024, de 0, 5% en variation mensuelle, en liaison avec la diminution des prix de produits alimentaires, notamment les légumes frais en fruits ou racines estimée à 13, 3%, les poissons frais 2, 8% et le lait 1, 6%. En glissement annuel, les prix à la consommation ont augmenté de 2, 1%, sous les effets du renchérissement des produits alimentaires évalué à 2, 6%, des «meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer» 1, 7%.

Selon Le Quotidien, le recul des prix des services de santé de 1, 9%, celui des transports 1%, de l’enseignement 1, 6%, des «restaurants et hôtels» 1, 6% et des «biens et services divers» 4% ont contribué à cette baisse.

S’agissant de l’inflation sous-jacente (hors produits frais et énergétiques), elle est ressortie à un recul de 0, 2% en variation mensuelle et à 1, 8% en glissement annuel. En rythme mensuel, les prix des produits locaux ont reculé d’1, 8%, alors que ceux des produits importés ont crû de 3, 1% en janvier 2024. Sur un an, les prix des produits locaux et importés ont augmenté respectivement d’1% et 3, 4% en janvier 2024.