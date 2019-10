Après Fabregas, c’est au tour d’un autre grand nom du football planétaire qui soutient que Sadio Mané mérite bel et bien sa place dans le Top 3 mondial.

“Je suis ravi que Mbappé soit dans l’équipe type de l’année FIFA mais Sadio Mané mérite plus que Mbappé. On va rentrer dans une période où je m’en fous du ballon d’Or qui pour moi a toujours a été injuste. Sadio Mané mérite le podium cette année” , a lancé le consultant de Canal +. Un avis partagé par beaucoup d’amateurs de football.

Cependant, ce n’est pas la première fois que Pierre Menés défend et met Sadio Mané sur le podium. Le virulent consultant de la chaîne Canal avait fustigé la non nomination de Super Mané pour le trophée The Best, celui du meilleur joueur FIFA de l’année.

Autant dire que ceux qui pensent que Sadio Mané est victime d’un complot n’ont pas peut-être totalement tord.