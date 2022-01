Bamba Fall : « C’est Khalifa Sall qui a gagné Dakar »

Bamba Fall, invité de l’émission Ndaari sur iTV, s’est exprimé sur les exploits de la coalition Yewwi Askan Wi lors des élections du 23 janvier 2022. Pour le maire de la Médina, « c’est Khalifa Sall qui a gagné à Dakar à 80% ».

Selon lui, c’est le remake de Taxawu Dakar en 2014 parce que les deux communes(Médina et Plateau) ont été gagnées par des socialistes et non par Benno bokk yaakaar. « Les membres fondateurs de Taxawu Dakar sont Alioune Ndoye, Jean Baptiste Diouf, Bamba Fall, Cheikh Guèye, Barthélémy Dias, Médoune Diop, Paco Mbengue. C’est pourquoi je vous dis que c’est Khalifa Sall qui a gagné Dakar, car ceux qui sont partis et ceux qui sont restés sont en grande partie devenus maires », a-t-il rappelé.

Avant d’ajouter que c’est la « revanche » de Khalifa Sall. « Ceux qu’il avait choisi en 2014, à part Banda Diop, ont tous été réélus. Les candidats que l’Apr a désignés n’ont pas gagné. C’est pourquoi on peut dire que c’est la revanche de Khalifa Sall, que c’est lui qui a gagné à Dakar », insiste-t-il.