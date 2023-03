Bamba Ndiaye : « Sonko a lui-même torpillé sa candidature en 2024 »

Vice-Président et porte-parole des Libéraux et Démocrates/And Suquali, Bamba Ndiaye charge Ousmane Sonko et Alioune Tine. Pour le premier, à cause de ses inculpations judiciaires, il devrait se mettre en retrait pour se mettre à l’aise et mettre à l’aise ses alliés. Pour le second Bamba Ndiaye le qualifie de propagandiste effréné de Sonko.

Le procès opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko et qui devait se tenir le jeudi 16 mars, continue d’occuper le devant de la scène. L’on a assisté à des scènes de violence, et au tribunal, le procès a finalement été renvoyé en audience spéciale au 30 mars prochain suite à certains incidents. Pensez-vous que ces images honorent notre démocratie ?

Ces images regrettables prouvent qu’il est temps d’en finir avec les manipulations et les comportements antirépublicains. Un minimum de civisme est attendu de ceux qui prétendent à des responsabilités. Un responsable doit respecter les institutions qu’il voudrait diriger. Comme la justice, la police, la gendarmerie, l’armée. Mais quand il s’installe dans une défiance permanente, il perd toute crédibilité.

Ils ne veulent pas que ce procès se tienne parce que, disent-ils, cela va aboutir à l’empêchement de la candidature de Sonko en 2024. Mais cette candidature, Sonko l’a déjà torpillée lui-même, souverainement, en s’empêtrant dans ces dossiers de viol et de diffamation, sans compter les nombreux autres dossiers judiciaires qui attendent.

Dans toutes les démocraties, un responsable inculpé par la justice dans de tels dossiers se place en position de retrait pour mettre à l’aise ses alliés et lui-même être à l’aise pour se défendre. Mais lui il dit : Je vais résister, tout bruler, voire provoquer un coup d’Etat, pour échapper à la justice par la force ! Comme s’il était un homme indispensable et irremplaçable, le Messie en personne ! Comme si son parti et sa coalition n’étaient pas en mesure de proposer un autre candidat pour porter leur projet politique, le temps qu’il gère ses propres turpitudes.

Pour certains comme Alioune Tine, la situation est devenue préoccupante, et le Sénégal va droit vers le chaos. Alioune Tine réclame même que le pouvoir et l’opposition se mettent autour d’une table de négociations pour que la paix revienne. Partagez-vous le même avis ?

(Rires). Franchement, Alioune Tine doit aller se reposer. Même ses collègues de la société civile se méfient de sa partialité évidente. Il suffit de regarder ses tweets pour comprendre qu’il ne peut pas être à la fois un propagandiste effréné de Sonko et un facilitateur-médiateur. Il doit laisser ce rôle à ceux qui ont gardé un minimum de crédibilité. Dans ces dossiers judiciaires, il demande un arrangement politicien au motif que Sonko est populaire, qu’il peut provoquer une guerre civile, un coup d’Etat, etc. C’est de la vaste blague. Si sa fille ou sa sœur était à la place de Adji Sarr, il n’aurait pas le même discours ! Ses appels à des arrangements politiciens traduisent en vérité une arrogance inacceptable de la part de gens qui se croient au-dessus des autres.

Concernant maintenant le dialogue politique, c’est une bonne chose. C’est ce qui a toujours fait progresser notre démocratie. Mais il ne peut pas se substituer à la volonté populaire qui, seule, peut assurer la dévolution du pouvoir à travers des élections pacifiques et transparentes.

Outre son appel à des négociations entre le pouvoir et l’opposition, Alioune Tine demande également au Chef de l’Etat Macky Sall d’écarter toute idée de se présenter à un troisième mandat. Pensez-vous là aussi que c’est une bonne solution pour ramener définitivement la paix au Sénégal ?

Un philosophe verrait dans cette assertion de Tine que vous citez un exemple parfait de sophisme. C’est l’art, pour certains, de donner un vernis de vérité au faux, à l’illusoire, à l’aberrant. C’est l’exemple type du faux dilemme : soit Macky Sall n’est pas candidat, soit c’est la guerre civile avec des centaines voire des milliers de morts.

Concernant cette fameuse guerre civile avec laquelle on veut apeurer les gens, ils ont tout essayé mais alhamdoulilah ! Sans minimiser les événements déplorables qui sont enregistrés, force est de constater que toutes leurs tentatives de déstabilisation ont lamentablement échoué jusqu’ici. Il faut qu’ils arrêtent !

Tine est libre d’avoir son avis sur la recevabilité d’une candidature du président Macky Sall. Mais les autres aussi sont libres de penser le contraire. Et c’est le Conseil constitutionnel qui se chargera, comme toujours, de trancher le débat.

Pour revenir sur le cas Ousmane Sonko, l’opposition est convaincue que le pouvoir instrumentalise la justice pour le faire condamner et le priver ainsi de ses droits civiques. Ce qui l’empêcherait de se présenter à la présidentielle de 2024. Doit-on utiliser la justice pour éliminer un adversaire politique ?

En somme, je demande à ne pas être jugé car j’ai peur d’être condamné ! Vous savez bien que celui-là n’est pas convaincu de son innocence. Pour ma part, je ne me prononce pas sur le fond de ces dossiers. Ce n’est pas mon rôle. Surtout concernant le dossier de viol. Je ne veux pas savoir ce qu’il en est de ce viol allégué. Cela ne m’intéresse pas du tout de savoir ce que Sonko et Adji Sarr ont fait ou n’ont pas fait dans ce jacuzzi.

Mais ces gens qui parlent d’instrumentalisation, que proposent-ils ? Que demandent-ils pour que leurs droits soient mieux respectés en vue d’un procès parfaitement équitable ? Avez-vous déjà entendu un avocat de Sonko dire que tel ou tel droit de la défense n’a pas été respecté par le juge ? Jamais. C’est même le reproche contraire de trop de prudence et de précautions qu’on fait aux juges parfois.

Par conséquent, on ne peut pas aller à un procès avec une garantie de non condamnation. Si le juge constate votre innocence, il ne vous condamne pas. S’il vous condamne et que vous perdez votre candidature, vous ne pourrez être en colère que contre vous-mêmes.

D’ailleurs, cette prétendue candidature de Sonko, c’est lui-même qui s’est chargé de la disqualifier, tout seul, comme un grand. Je pense d’ailleurs que son ami Tine osera bientôt prendre son courage à deux mains pour dire que Sonko, avec toutes les casseroles qu’il traîne, est moralement disqualifié pour prétendre à une candidature à la magistrature suprême de notre cher pays.

La Rédaction de Xibaaru