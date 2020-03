Banjul : Le personnel des écoles sénégalaises dans la galère

Dans le souci de donner à tous les enfants du pays, quel que soit l’endroit où ils se trouvent, le droit à l’éducation, l’Etat du Sénégal a décidé de la création d’écoles en Gambie où se trouve une forte colonie sénégalaise. Un personnel y a été affecté ou recruté pour prendre en charge l’éducation des enfants jusqu’au lycée. Cependant, ce personnel ne semble pas se réjouir de la situation et des conditions dans lesquelles ils vivent. Ils ont alors adressé une lettre ouverte aux autorités sénégalaises pour attirer leur attention.

Dans cette lettre, ils lient leur situation actuelle à la politique d’ajustement structurelle mise en œuvre par le gouvernement du Sénégal et qui a porté un coup dur à la bonne marche des écoles sénégalaises de Gambie

Officiellement rattachées à l’inspection d’académie de Kaolack, le personnel considère que c’est juste de nom que ces écoles figurent sur la carte scolaire du Sénégal car elles ne bénéficient pas de l’attention attendue afin qu’elles jouent pleinement le rôle pour lequel elles ont été créées. Le principal intrant de qualité que constituent les enseignants et le personnel permanant sont démotivés à cause d‘un traitement salarial insignifiant, un plan de carrière pas clairement défini entre autres difficultés qui rendent leur vie difficile et qui les démotivent à tout point de vue. Le personnel ne bénéficie pas de formation pour améliorer les pratiques de classe. Aucun avancement et ils ne bénéficient pas de couverture maladie

« Au moment où l’Etat prend des engagements allant dans le sens de l’amélioration des conditions de travail et de vie des enseignants officiant au Sénégal, ces hommes et ces femmes épris de patriotisme travaillent eux aussi sans tambour ni trompette pour le rayonnement du pays par le biais de l’éducation. Les résultats des Ecoles et du Lycée sénégalais de Banjul ont toujours dépassé la moyenne nationale lors des examens nationaux. Ces performances ont été obtenues par tout le personnel de ces établissements qui se dévoue corps et âme. Ces agents n’ont jamais observé de mouvement d’humeur encore moins de grève mais vivent une injustice sans commune mesure et dans la plus grande dignité humaine. Des agents et le personnel de ces établissements sénégalais de Gambie, ont vu leurs familles se retrouver avec leur dernier salaire juste après leur décès, sans indemnité aucune et sans mesure d’accompagnement car la pension de retraite est une chimère pour ces agents permanents. » Ont-ils mentionné dans leur lettre.

Et tout cela, malgré le caractère intégrateur des écoles sénégalaises de Gambie fréquentées par des élèves de plus de 15 nationalités

Malgré ce qu’ils considèrent comme une injustice qu’ils subissent au quotidien, ces agents comptent faire preuve de beaucoup de patriotisme pour porter le flambeau toujours haut pour le rayonnement de l’école sénégalaise et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour donner une éducation de qualité. Cependant, ils tiennent l’Etat comme responsable de tous les manquements qui sont notés à cause de l’absence de cadre favorable à l’épanouissement des enseignants, du personnel administratif et des enfants. Ils invitent alors les autorités sénégalaises, le chef de l’Etat en personne, à avoir un autre regard sur l’école sénégalaise en Gambie. Le plus tôt serait le mieux pour le bien de tous.

L.BADIANE pour xibaaru.sn