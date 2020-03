Sidy Fall accuse un membre de l’Ofnac d’avoir fourni un faux CV

Emné Fakhry Ba nommée à l’OFNAC avec un CV frauduleux

Les dispositions de l’article 4 portant création de l’OFNAC sont extrêmement claires : L’OFNAC est composé de douze (12) membres, dont un président et un vice-président. Tous les membres de l’OFNAC doivent justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 10 ans. Pour pouvoir être nommée membre de l’OFNAC, Madame Emné Fakhry Ba doit disposer de 10 ans d’expérience professionnelle, au minimum (la loi portant création de l’OFNAC l’exige). Or, Madame Emné Fakhry Ba, ne remplit pas la condition de durée exigée. En effet, le CV de Madame Emné Fakhy Ba, en notre possession prouve que la durée de certains postes qu’elle a occupée est fausse. Madame Emné Fakhry Ba affirme avoir été Chargée des ressources humaines à Appelspro.com d’avril 2011 à septembre 2011, soit 6 mois (je signale au passage que Appelspro.com est un call center qui se trouve à Nantes). En admettant que cela soit vrai, il faudrait que Madame Emné Fakhry nous explique comment elle a été administratrice d’AGEA Pays de la Loire de 2009 à 2013 qui inclut l’année 2011. Car, si Madame Fakhry Ba a travaillé sans interruption de 2009 à 2013 à AGEA Pays de la Loire, elle ne pouvait pas pendant 6 mois, d’avril 2011 à septembre 2011, travailler dans le centre d’appel Appelspro.com. C’est totalement incohérent. Madame Fakhry Ba doit savoir que nous sommes en France, et qu’ici tout se sait. Nous exigeons que Madame Fakhry Ba publie son CV (les sénégalais doivent connaître à qui ils ont affaire). Je précise que le CV des anciens 12 membres de l’assemblée de l’OFNAC est disponible sur le site de l’OFNAC, avec leurs expériences professionnelles.

J’ai été outré et scandalisé d’apprendre que Mme Madame Fakhry Ba a été auditrice de l’IGE pendant 2 ans et 7 mois. Macky SALL ne respecte ni les sénégalais, ni les institutions de la république. Par ailleurs, en ma qualité de Coordonnateur du FPDR France reconnu en Hexagone, je tenais à informer l’opinion publique sénégalaise et internationale que je connais tous les acteurs politiques qui évoluent en France. Madame Emné Fakhry Ba nommée récemment à l’OFNAC est membre de l’alliance pour la République (elle fait partie des membres fondateurs de la convergence des jeunesses républicaines ; COJER). Une personne membre d’un parti politique ne peut en aucun cas, être nommée à l’OFNAC, puisque la loi précise que les membres de l’OFNAC doivent être apolitiques, impartiaux, et indépendants. En conséquence, la nomination de Madame Fakhry Ba est totalement illégale. Tous les sénégalais qui sont en France savent que Madame Emné Fakhry Ba a été arrêtée par la police française en 2011 (commissariat du 16 éme arrondissement), comme d’autres membres de l’APR pour dégradation et saccage du Consulat du Sénégal à Paris. Elle est donc totalement disqualifiée pour siéger à l’OFNAC, car elle ruine complétement l’image et la crédibilité de cet organe de contrôle. Madame Emné Fakhry Ba n’a pas sa place à l’OFNAC à cause de 3 éléments cumulatifs : le cv frauduleux concernant la durée des missions en France qui a été augmentée pour atteindre 10 ans ; elle est membre d’un parti politique, l’APR alors que la loi concernant l’OFNAC l’interdit formellement; et enfin, elle mêlée dans une affaire de dégradation de bâtiments publics en 2011 en France). Sa nomination est illégale.

Si Madame Fakhry Ba a travaillé sans interruption de 2009 à 2013 à AGEA Pays de la Loire, qui inclut l’année 2011, elle ne pouvait pas pendant 6 mois, d’avril 2011 à septembre 2011, travailler dans une autre société, le centre d’appel Appelspro.com. La fraude se situe au niveau de la durée de son expérience professionnelle en France et du doublon en 2011 (elle a travaillé d’avril 2011 à septembre 2011, simultanément dans 2 sociétés différentes, ce qui est impossible).

Fait à Paris le 09 mars 2020

Sidy Fall, Coordonnateur du FPDR France

E-mail : msufrance@hotmail.com

http://www.prospectiontéléphonique.fr/call-center/apc-appelspro-com/

https://www.ofnac.sn/Assemble%20OFNAC.php