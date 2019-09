Bara Gaye, premier SGNA de Wade…Yeumbeul applaudit

DÉCLARATION DE MOTION DE SOUTIEN DE LA SECTION DE YEUMBEUL SUD DU PARTI DÉMOCRATIQUE SÉNÉGALAIS

AU FRÈRE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL NATIONAL

Mesdames, messieurs,

Chers compatriotes,

L’évolution chaotique de la situation socio-économique et politique du pays depuis 2012, impose de profondes réformes dans les formations politiques, notamment de l’opposition, afin de mieux faire face aux défis de l’heure. C’est ce qu’a si bien compris le frère Secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade en procédant à la nomination d’un nouveau secrétariat général national élargi dans lequel, la jeunesse, fer de lance du parti occupe une part importante.

Dans cette nouvelle configuration, Yeumbeul SUD se voit à nouveau honorée, comme à l’accoutumé. En effet, après nous avoir offert des parlementaires (députés et sénateurs), un secrétaire général national de l’UJTL puis ministre de la république et tête de liste départementale aux législatives de 2017 en la personne de notre frère, le Maire Bara Gaye, voilà que Me Wade le choisit encore comme premier secrétaire général national adjoint (SGNA) du PDS. Il s’y ajoute la nomination de notre Secrétaire Général, le frère Massamba Gueye, comme vice-secrétaire général national adjoint, chargé des conflits.

Pour toutes ces raisons, à l’issue de sa réunion du 01 septembre 2019, la section PDS de Yeumbeul SUD, dans toutes ses composantes (les anciens, les femmes et les jeunes), exprime son remerciement profond au frère SGN Me Abdoulaye Wade pour la confiance renouvelée au frère Bara Gaye, réitère son ancrage dans le parti et s’engage aux côtés de ce dernier à accompagner le parti dans la lutte pour la reconquête du pouvoir.

Par ailleurs, nous lançons un appel solennel aux frères dissidents du parti, à un retour conciliant chez le patriarche pour le triomphe très prochain du SOPI.

MERCI de votre attention.

Parti Démocratique Sénégalais

Fédération de l’Arrondissement des Niayes

Section de Yeumbeul SUD