Le PDS de Guédiawaye avec Woré Sarr remercie…Wade

Parti Démocratique Senegalais (P.D.S.).

Fédération Départementale P.D.S. de Guédiawaye

Les cinq sections P.D.S. de Guediawaye (Golf Sud, Wakhinan Nimzat, NDiareme Limamoulay, Sam Notaire et Medina Gounass) se sont réunies chez NDiogou Malick Dieng le Mercredi 4 Septembre 2019.

L’ordre du jour est :

-la situation sociale économique du Sénégal ;

-Adoption d’une motion de soutien au secrétaire General National.

* Abordant le premier point de l’ordre du jour, les militants ont unanimement exprimé leur solidarité au monde rural qui est confronté à des difficultés de toutes sortes ; aux entreprises sénégalaises du secteur privé national (Bâtiments et travaux publiques, universités privées…) ainsi que les hôpitaux asphyxiés par la C.M.U.et tout cela à cause d’une carence endémique de l’Etat.

* pour le deuxième point de l’ ordre du jour des échanges larges en amont (sections) et en aval (A.G. ) ont permis d’adopter la motion ci-après: La fédération départementale P.D.S. de Guédiawaye, considérant les articles 21,22,23,24 et 25 des statuts du parti démocratique sénégalais; approuve sans réserve le réaménagement du secrétariat national , félicite maitre Wade S.G.N. du parti pour son esprit vif et la clairvoyance dont il a preuve en rajeunissant et modernisant le parti ; remercie le secrétaire général national (S.GN.) pour le nombre appréciable de militants de Guédiawaye dans le secrétariat national, surtout pour la place réservée à l’honorable député Woré Sarr, reste à l’ écoute du S.G N. Pour toute initiative ultérieure.

Pour la fédération

le président NDiogou Malick Dieng.

Fait à Dakar le 4 Septembre 2019.