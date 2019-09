Le Secrétaire Général

Parti Démocratique Sénégalais (PDS)

Fédération du Togo

COMMUNIQUÉ

Suite au renouvellement du Secrétariat national du PDS par le SGN Me Abdoulaye Wade, la Fédération du parti au Togo se félicite sur le choix porté sur la jeunesse, la diaspora et les femmes. Ce réaménagement est porteur d’espoir. Il jette les bases d’une nouvelle manière de faire la politique. Les innovations et la qualité des hommes et femmes promus constituent un atout devant les concurrents dans la perspective de la massification du parti. La majorité des compatriotes déçus par les anciennes pratiques nous expriment leur confiance à la nouvelle équipe dont elle attend beaucoup.

Le peuple est davantage convaincu de la pertinence du choix porté sur notre leader Karim WADE pour apporter un souffle nouveau et une alternative crédible au régime incompétent dirigé par un homme, sans vision. Nous félicitons et encourageons le nouveau secrétariat national qui a la mission de conduire les changements et la nouvelle politique et les performances assignées par le parti. Nous condamnons avec la plus grande fermeté l’indiscipline et les positions égoïstes de responsables qui ont du mal à se faire écouter par les compatriotes qui ont compris qui savent qu’ils sont des boucs-émissaires du pouvoir. Il est manifeste que Oumar SARR et ses frondeurs ont entrepris une nouvelle entreprise de déstabilisation de la première force politique du pays déclenchée par Oumar Sarr et compagnies dans le but de déstabiliser le parti. L’histoire retiendra que ce sera la plus éphémère défiance au parti. L’échec retentissant de leur plan de communication est le 1 er revers des guignols du « MACKY ».

Notre objectif est le rétablissement des droits de Karim WADE et son retour triomphal. Restons mobilisés et déterminés pour porter au sommet de l’état le nouveau secrétaire national adjoint Karim Meissa WADE à la magistrature suprême.

Nous souhaitons et prions que le bon dieu accorde une longue vie et une bonne santé au Président Abdoulaye WADE.

Le peuple souverain attend de notre parti : l’arrêt de la spoliation de nos ressources nationales, le pillage des deniers publics, la mal Gouvernance et la pauvreté galopante. Nous devons sauver le Sénégal, restaurer la démocratie et bâtir un pays prospère où les citoyens réalisent un plein épanouissement.

Fait à Lomé le 04.09. 2019.

Le COORDONNATEUR

Ngagne NIANG