Monsieur Baba Ndiaye est en train de marquer de manière positive le Conseil Départemental de Kaolack. Le Président de ladite structure vient d’initier des Journées de Consultations ophtalmologiques suivies d’un don de lunettes en faveur des Saloum-Saloum. En parfait contact avec l’Organisation Non Gouvernementale (ONG) « Reach the People Help Beyond Borders», il s’occupe, de manière si hardie, de la santé oculaire de ses mandants. Au cours des Journées tenues qui ont battu tous les records d’affluence, quelques 655 personnes ont été auscultées et ont reçu, sur ces entrefaites, des soins en ce sens. Il faut aussi signaler que 560 paires de lunettes correctrices et/ou spéciales ont été égalent distribuées avec un ticket de modération de 3000 F CFA ( pour un coût variant entre 75.000 à 250.000 F CFA).