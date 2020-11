Barth et Sonko face à la presse cet après-midi !

Vers une recomposition de l’espace politique ? Une question qui vaut son pesant d’or au lendemain de la nomination d’Idrissa Seck, farouche opposant au régime en place et classé 2e à l’issue du précédent scrutin présidentiel, à la tête du Conseil économique, social et environnemental (CESE), aux côtés du chef de l’État, Macky Sall. En attendant d’en savoir plus, des opposants, Barthélémy Dias du camp de Khalifa Sall, et Ousmane Sonko, leader de Pastef Les Patriotes, et 3e à la dernière présidentielle, feront donc face à la presse, ce mercredi, 4 novembre, pour une importante déclaration.