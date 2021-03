Barth : « Pas de deal sur le dos des sénégalais »

Barthélémy Dias ne jette pas la plume. Après ses révélations sur le recrutement de nervis lors des manifestations meurtrières au Sénégal, le maire de Mermoz Sacré-Cœur est revenu à la charge. Sur sa page Facebook, il a d’abord remercié les chefs religieux de leur implication dans la décrispation, suite aux échauffourées qui ont suivis à l’arrestation d’Ousmane Sonko.

Connu pour ses positions radicale, Barth a tenu à mettre en garde les hommes politique de tout ce qui pourrait être assimilé à un deal politique. « Dieureudieuf à tous les guides religieux pour tous les efforts consentis ces jours pour la paix au Sénégal », a-t-il posté sur le réseau social.

Le maire de Mermoz-Sacré coeur demande, néanmoins, à la jeunesse Sénégalaise de rester vigilante et d’être prête pour la résistance avant de mettre en garde la classe politique. « A la jeunesse sénégalaise, vigilance et résistance », a-t-il ajouté. Avant de conclure : « A la classe politiques, svp, pas de deals sur le dos de ce peuple meurtri. Vive le Sénégal libre et démocratique ».