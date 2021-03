Manifs au Sénégal : Embalo apporte son soutien à Macky

Umaro Sissoco Embalo, était en visite privée à Dakar. Une occasion que le président Bissau-Guinéen a saisie pour exprimer sa solidarité à son homologue sénégalais après les émeutes de la semaine dernière.

« C’est avec beaucoup de peine qu’on a suivi les événements. Ce qu’on n’a jamais vu au Sénégal, pays de la Téranga (hospitalité) et de la paix. Nous sommes des frères et voisins immédiat. Le Sénégal est un pays de référence régionale. Donc, c’est pourquoi, je me retrouve avec mon grand-frère pour lui exprimer ma solidarité, à lui, et au Sénégal, pour leur dire qu’en Guinée Bissau, on connait des situations inconfortables, qu’on vit d’ailleurs jusqu’aujourd’hui », a déclaré le président Bissau-Guinéen.

Umaro Sissoco Embalo a été accueilli en fin de matinée hier vendredi, 12 mars, à l’Aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, par le chef de l’État, Macky Sall, en présence de membres du gouvernement. Au Palais présidentiel, ils ont eu un long entretien.