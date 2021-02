Barthélémy Dias à Sonko : « Que le Prophète soit à tes côtés

Accusé de viol et menace de mort, Ousmane Sonko continue d’avoir le soutien de ses paires. Après Babacar Diop, Bougane Gueye Dany et Serigne Mbacké Ndiaye, le leader de Pastef/Les Patriotes peut compter sur son « ami » Barthélémy Dias. Le maire de Mermoz-Sacré Cœur lui a lancé un message fort avant avant d’appeler la jeunesse sénégalaise à se mobiliser.

Voici l’intégralité de son message :

Amon ami , a mon frère et allié politique , face à ces vulgaires comploteurs, que LA SAINTE VIERGE MARIE soit ton manteau protecteur , que le PROPHETE MOHAMAD (P.S.L) soit à tes côtès tout au long de cette cabale et que Dieu te garde. AMEN!!!

Au peuple sénégalais, PARTICULIEREMENT A LA JEUNESSE SENEGALAISE, ce n’est pas sonko, khalifa ou karim qui sont visés, mais plutôt la DÈMOCRATIE, la REPUBLIQUE et LA NATION qu’on cherche a museler et étouffer.

Nous avons LE DEVOIR ET LA RESPONSABILTÈ de nous MOBILISER pour arrêter ces VERMINES qui ont décidé de PARASITER NOTRE AVENIR ET CELUI DE TOUTE UNE NATION.

A BIENTÔT INCHALLAH….