Barthélémy Dias face à la presse cet après-midi

Barthélémy Dias prend date avec la presse cet après-midi dans un hôtel de la place. Que va aborder le maire déchu ? Sur l’affiche annonçant l’événement, aucune précision n’est donnée.

Cette prise de parole intervient dans un contexte particulier. Barthélémy Dias a récemment été débouté par la Cour d’appel. En effet, cette dernière a rejeté le recours qu’il avait formulé concernant sa révocation, a indiqué Me Pouye, l’un de ses avocats. La cour a ainsi validé la décision de révocation prise par le Préfet du département de Dakar.

A cela s’ajoute la condamnation des gardes du corps impliqués dans l’affaire « Samm Sa Kaddu ». Le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis a rendu son verdict ce lundi 6 janvier. Au terme du procès, 55 personnes ont été libérées, tandis que 3 accusés ont été condamnés à trois ans de prison ferme, et 19 autres à trois mois de prison ferme. En outre, 8 détenus ont été condamnés à six mois de prison avec sursis, 35 à trois mois avec sursis, et 4 à deux ans de prison, dont six mois ferme. Par ailleurs, 19 accusés ont écopé de trois mois de prison ferme.