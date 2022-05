Les personnes qui s’attendaient à voir Barthélemy Dias répondre à la déclaration du président Macky Sall peuvent déchanter. En conférence de presse, ce jeudi, le maire de Dakar a préféré se concentrer sur sa mission à la tête de la capitale sénégalaise. Selon lui, il ne ménagera aucun effort pour réussir sa mission.

«Comme je l’ai dit lors de mon installation, passé le temps de l’élection, il faut nous mettre au travail pour construire la ville du vivre ensemble et du mieux vivre. Au service de Dakar, il n’y a pas de camp. Il n’y a que les compétences et les intelligences de ceux qui veulent servir la ville. C’est mon engagement en tant que maire et j’y tiens », a déclaré Barthélémy Dias.

«Ma responsabilité est de préserver le suffrage des Dakaroises et Dakarois et de travailler avec témérité, mais sans aucune concession sur mes prérogatives. Pour répondre à vos attentes, rien ni personne ne pourra me détourner de la mission que vous m’aviez confiée et de notre ambition partagée pour un Dakar meilleur», rajoute le maire qui conseille à l’Etat de trouver des solutions aux difficiles conditions de vie des populations.

«Notre pays traverse une crise avec l’augmentation des denrées de première nécessité, le taux de chômage élevé, l’affaissement des secteurs publics dont la santé. Par ces temps de crise, il devient urgent de placer l’humain au cœur des politiques publiques. C’est notre engagement dans l’action municipale de mettre en place des politiques plus justes. A ce titre, il ne saurait être question de laisser nos compatriotes au bord de la route. L’humain est et reste au cœur de notre mission », a indiqué Dias-fils qui anonce que le jeudi 12 mai sera célébrée la journée de solidarité au cours de laquelle 1 milliard de FCFA sera mis à la disposition des jeunes dakaroises et dakaroises.

Le maire de Dakar a profité de l’occasion pour présenter son bilan des 100 jours à la tête de la mairie de Dakar.

Aliou Ngom pour Xibaaru