Barthélémy Dias salue l’engagement de l’Etat aux côtés de la ville de Dakar

Dans son allocution, le maire de la ville de Dakar s’est réjoui de l’organisation de ce 6e forum mondial de l’économie sociale et solidaire organisé par la ville de Dakar sous le pilotage de l’Etat du Sénégal à travers le ministère.

«Je saisis cette occasion pour saluer l’engagement de l’Etat du Sénégal aux côtés de la Ville de Dakar, engagement qui s’est manifesté par un soutien total à la candidature de la ville et tout au long du processus d’organisation du Forum mondial sur l’économie sociale et solidaire» se félicite Barthélémy Dias.

Dans cette même perspective, Barthélémy Dias espère, à travers la responsabilité des pouvoirs publics, d’élever et d’autonomiser les communautés, notamment les jeunes et les femmes, en leur ouvrant la voie vers un avenir plus équitable et plus durable.

«L’enjeu pour l’Afrique demeure la transition de son économie informelle vers une économie plus collective et durable. C’est le thème du forum mondial social et solidaire» reconnaît l’édile de Dakar.

Barthélémy Dias dans la foulée, a rendu un vibrant hommage à ses prédécesseurs, notamment Khalifa Sall et Soham El Wardini qui ont été pionniers dans la promotion de l’économie sociale et solidaire et qui ont beaucoup œuvré pour l’inclusion financière et l’autonomisation économique des populations de Dakar, en particulier des femmes et des jeunes.