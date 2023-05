Les accolades, poignées de main, et autres congratulations hier entre Macky Sall, Khalifa Sall et Barthélémy Dias, à l’occasion de l’ouverture du Forum mondial de l’économie sociale et solidaire, n’ont pas plu au sein de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW). Dans un communiqué, YAW accuse le service de communication du Palais et dénonce « une tentative de reluire l’image du Président de la République ».