Bassirou Dieng : « Et si Idy était un homme pas digne de confiance… »

«…je pourrais lui apporter, preuve à l’appui, la réponse qui est très simple… » De tout ce que Idrissa SECK a écrit pour répondre à Ousmane SONKO, c’est cette phrase qui a le plus attiré notre attention. Preuve à l’appui, a-t-il dit ! Idrissa SECK aurait-il enregistré Ousmane Sonko à son insu lors de leur rencontre du 27 Mars 2023 ? Nous prions pour que cela ne soit pas vrai et que nous avons juste mal interprété ses propos. Mais, connaissant Idrissa SECK, l’homme au CD qui avait enregistré Me Abdoulaye Wade à son insu, rien ne nous surprendrait s’il avait enregistré le leader de Pastef.

En 2006, l’homme au CD «Lui et moi » n’avait pas manqué de publier la phase 1 d’un enregistrement de Wade. Dans celui-ci, il avait utilisé des mots durs contre celui qui incarnait l’Institution de la Présidence de la République, qu’il avait tentée de souiller par des diatribes acerbes. Ne s’arrêtant pas là, le leader de Rewmi s’apprêtait, quelques jours plus tard, révélait le journal « Il Est Midi », à sortir un autre CD dans lequel les voix de Abdoulaye Wade et de son épouse auraient été imitées. Dans ce compact disc, le supposé actuel chef de l’opposition prétendait que l’ancien chef de l’Etat, Me Abdoulaye Wade, se serait moqué de feu le Khalife Général des Mourides, Serigne Saliou Mbacke, et Viviane Wade se serait, à son tour, attaquée aux mourides. Idy était prêt à tout pour faire tomber son bienfaiteur Wade.

Ce dernier (Me Abdoulaye Wade) avait d’ailleurs, lors d’un interview accordé au journal français, Express, le 10 novembre 2005, manifesté toute sa déception pour son fils spirituel (Idy) qu’il avait pourtant fait ce qu’il est. «…Je me suis trompé et il m’a trahi. Après son bac, je lui ai payé ses études en France, depuis une école préparatoire à Sciences po jusqu’à son diplôme. C’est grâce à moi qu’il a séjourné aux Etats-Unis. Il a été mon directeur de campagne. J’avais tellement confiance en lui que je lui ai quasiment remis les clefs du PDS. Moi, je dormais. Un jour, grâce à Dieu, je me suis réveillé…»

Quelqu’un qui a pu se comporter de la sorte avec son bienfaiteur est-il digne de confiance ? À vrai dire non ! Idy n’est rien d’autre qu’un homme avec qui on ne doit même pas partager le thé. Il n’est pas une connaissance digne de confiance. Son passé et son présent avec son fameux « Wax Waxet » sur le fait qu’il n’allait plus jamais accepter aucune nomination sur terre prouve à suffisance que ce fameux chef de l’opposition pardon chef de la famille Seck de Point E n’est pas un homme d’Etat. Idrissa Seck n’aime personne si ce n’est sa propre personne et le « blow ».

À preuve, il avait, à son arrivée au Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), licencié 12 chefs de familles (10 CDI et 2 CDD) qui avaient des contrats en bonne et due forme. Prétextant que leur contrat n’était pas bon. Dieu faisant bien les choses. Il a pourtant recruté certains de ses proches dans les mêmes conditions lors de son passage au CESE. Ces derniers sont pourtant restés au CESE malgré son départ. Si on applique la jurisprudence de nos 12 compatriotes qu’il avait abusivement licenciés, tous ses proches qu’il a recruté doivent être licenciés. Voilà l’homme des CD « Lui et Moi ». Un homme à ne pas faire confiance…

Bassirou Dieng, l’Eternel Mimiste