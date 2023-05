Rénovation des écoles à Tivaouane : Cheikh Oumar Hann satisfait une vieille doléance

Le cadre de concertation entre les communes et le département de Tivaouane viennent de bénéficier d’un appui décisif en faveur de l’école. Le ministre de l’Education, Cheikh Oumar HANN s’engage à construire, à Tivaouane, entre autres deux collèges, des blocs administratifs et d’hygiène et à mettre à disposition 1000 tables bancs. Le ministre de l’Education nationale vient ainsi satisfaire une des neuf compétences transférées aux collectivités tout en contribuant de manière significative à rendre effectives les orientations du PSE édicté par le chef de l’Etat dans le cadre de l’Acte 3 de la décentralisation.

A Tivaouane, l’école, une des neuf compétences transférées aux collectivités locales vient de bénéficier d’un important appui du ministre de l’Education nationale, Cheikh Oumar HANN. La bonne nouvelle est tombée lors d’une audience que le ministre a accordée au cadre de concertation des maires du département, la semaine dernière. Au cours de la rencontre, Cheikh Oumar HANN, s’est engagé à mettre à la disposition du département 1000 tables bancs, et à construire 50 salles de classes, 5 blocs administratifs, 5 blocs d’hygiène, 2 collèges et 10 murs de clôture. C’est une démarche salutaire conforme à l’Acte 3 de la Décentralisation. Le cadre de concertation des maires et du président de département a saisi cette occasion pour inviter les autres ministres à suivre l’exemple du ministre de l’Education nationale.

Cet appoint décisif apporté à l’école dans le département de Tivaouane a été rendu possible grâce à une enveloppe de quelque 600 millions de francs CFA prévue dans le budget de 2023.

« Par ce geste, Monsieur Cheikh Oumar HANN soutient de façon significative les collectivités territoriales du département. Il contribue par la même occasion à la mise en œuvre du programme éducatif du chef de l’Etat et marque, ainsi, son engagement à rendre effectives les orientations du PSE.

C’est en quoi, le cadre de concertation des maires de Tivaouane exprime toute sa gratitude au ministre de l’Education et reste convaincu qu’il a une haute compréhension du rôle de l’éducation, socle de tout développement, dans notre nation », lit-on dans un communiqué du cadre de concertation des maires et de la présidente du département de Tivaouane.

Ainsi ces actes forts posés au profit de l’école dans la ville sainte de Tivaouane sont en nette cohérence avec la territorialisation des politiques publiques, point central de la vision du président de la République.

« A ce titre, les populations du département de Tivaouane, par notre voix, renouvellent toute leur confiance à Son Excellence Monsieur Macky SALL à travers son ministre de l’Education nationale. Elles réaffirment leur détermination à accompagner le chef de l’Etat dans toutes ses actions.

Au demeurant, cette heureuse perspective pour l’école à Tivaouane est la preuve que la convergence de vue et l’harmonie entre le niveau stratégique incarné par le département et celui opérationnel représenté par la commune, sont forcément gage de succès », ajoute le communiqué signé du cadre de concertation des maires et de la présidente du département de Tivaouane.

Aly Saleh