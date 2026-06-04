Moussa Bala Fofana quitte PASTEF et choisit de poursuivre sa mission au gouvernement

Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, Moussa Bala Fofana, a annoncé sa démission de PASTEF-Les Patriotes tout en confirmant son maintien au sein du gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye.

Dans un long communiqué publié ce jeudi, le ministre affirme assumer pleinement son choix de rester au gouvernement après avoir été reconduit pour la troisième fois dans ses fonctions. Une décision qui intervient dans un contexte de tensions entre le parti PASTEF et certains responsables ayant accepté de poursuivre leur mission gouvernementale malgré les orientations fixées par le parti.

Moussa Bala Fofana a d’abord exprimé sa gratitude envers le chef de l’État pour la confiance renouvelée. Il a également rendu hommage à Ousmane Sonko, qu’il décrit comme un « grand frère » et un « compagnon de lutte », insistant sur le respect et l’estime qu’il lui conserve malgré les divergences actuelles.

Réagissant aux déclarations d’Ousmane Sonko du 2 juin dernier, selon lesquelles certains ministres reconduits n’auraient pas respecté les orientations du parti, Moussa Bala Fofana reconnaît avoir agi « en toute liberté et à titre personnel ».

Selon lui, son choix n’a été motivé ni par la recherche d’un poste ni par une quelconque ambition politique, mais par sa volonté de poursuivre les projets engagés au sein de son département ministériel.

« Entre une logique partisane et ce que je considérais être mon devoir envers la Nation, j’ai choisi de poursuivre la mission qui m’avait été confiée au service du Sénégal », affirme-t-il.

Le ministre soutient que l’intérêt supérieur du pays doit primer sur les considérations politiques et estime que les engagements pris devant les Sénégalais en 2024 doivent être poursuivis jusqu’à leur terme.

Pour justifier sa décision, Moussa Bala Fofana a largement mis en avant les réformes et projets lancés depuis son arrivée à la tête du ministère.

Il cite notamment les programmes de logements de Mbour 4 et de la Nouvelle Ville de Thiès, la réforme territoriale liée à l’Acte IV de la décentralisation, la modernisation de l’état civil, le programme « Mburu Daara Yi », la mise en œuvre de la fonction publique locale, ainsi que les projets de modernisation des villes religieuses et de régulation du secteur du logement.

Selon lui, ces chantiers structurants sont encore en cours et leur abandon constituerait un renoncement à ses responsabilités. « Les bases ont été posées. Les réformes sont engagées. Les outils sont en place. Les projets sont prêts à être lancés », souligne-t-il.

Estimant que la cohérence impose d’assumer les conséquences de ses choix, le ministre a officiellement annoncé sa démission de PASTEF-Les Patriotes. Une décision qu’il dit prendre « sans rancœur, sans amertume et sans esprit de rupture », tout en affirmant rester disponible pour collaborer avec toutes les forces vives du pays dans l’intérêt national. « Un patriote peut bien démissionner d’un parti, mais jamais de la Patrie », écrit-il.

Le désormais ex-militant de PASTEF a également adressé ses remerciements aux dirigeants et militants du parti, demandant pardon à ceux qu’il aurait pu offenser et accordant le sien à ceux qui l’auraient blessé.

Dans la dernière partie de son message, Moussa Bala Fofana revient sur son parcours personnel, se présentant comme « un pur produit de l’école publique sénégalaise et de la diaspora ».

Il affirme devoir son parcours à la République et se dit prêt à continuer à servir le Sénégal aussi longtemps que les autorités jugeront ses compétences utiles.

Concluant son communiqué sur une note personnelle et spirituelle, il affirme placer sa foi en Dieu, son amour dans le Prophète Mouhammad (PSL), sa confiance dans les guides religieux et sa loyauté « à sa seule conscience ».