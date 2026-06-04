MMC à l’Intérieur…un grand commis de l’État au service du « PROJET »

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à un réaménagement majeur de l’appareil gouvernemental en nommant l’Inspecteur général d’État (IGE) Mouhamadou Makhtar Cissé (MMC) au poste stratégique de ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Cette nomination, intervenue dans le cadre du nouveau gouvernement présenté par le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Lo, marque un tournant politique important. Elle consacre le retour d’un haut fonctionnaire chevronné à la tête d’un département régalien qu’il maîtrise pour l’avoir déjà dirigé par le passé. En succédant à l’avocat Mouhamadou Bamba Cissé, le nouveau ministre intègre une équipe caractérisée par une forte présence de profils technocratiques.

Cette décision présidentielle intervient dans un contexte politique particulier, marqué par la non-participation du parti PASTEF à la nouvelle équipe gouvernementale. Face à cette reconfiguration, le choix de porter Mouhamadou Makhtar Cissé à la Place Washington répond manifestement à un impératif de stabilité institutionnelle et de continuité de l’État. Reconnu pour sa rigueur et sa neutralité politique, ce grand commis de l’État est perçu comme une figure d’équilibre capable de naviguer dans les zones de tensions. Pour le chef de l’Exécutif, s’appuyer sur un tel profil permet de sanctuariser la sécurité publique et la gestion administrative du territoire en dehors des contingences partisanes.

Le nouveau ministre de l’Intérieur jouit d’une solide réputation d’organisateur au sein de l’opinion publique et de la classe politique sénégalaise. Son rôle crucial lors de l’élection présidentielle de mars 2024 reste une référence : appelé à diriger ce même ministère dans un moment de vives tensions préélectorales, il avait réussi le pari d’organiser un scrutin transparent, apaisé et salué pour sa régularité. Ce précédent historique confère à Mouhamadou Makhtar Cissé une légitimité transversale auprès des différents acteurs politiques. Son retour à ce poste s’affiche ainsi comme un gage de neutralité républicaine pour les échéances futures et pour le maintien de l’ordre démocratique.

Ancien enfant de troupe issu du Prytanée militaire de Saint-Louis, breveté parachutiste, le parcours de Mouhamadou Makhtar Cissé est le reflet d’une polyvalence académique et professionnelle d’élite. Major de sa promotion à l’Inspection générale d’État, il est également docteur en droit, fiscaliste et titulaire d’un Master en Finances et Gestion publiques. Cette double culture, alliant la discipline militaire à l’expertise juridique et financière, s’est forgée au fil d’une longue carrière au sein de la haute administration. De la direction de cabinet ministérielle aux corps de contrôle, l’homme incarne la figure du grand serviteur de l’État rompu aux exigences de la gouvernance moderne.

Son sens de l’État s’est mesuré à travers la direction d’importantes institutions économiques du pays. Sous la présidence d’Abdoulaye Wade, il a profondément réformé l’Administration des Douanes en tant que directeur général, initiant la dématérialisation des procédures via le système GAINDÉ, une modernisation couronnée par un prix des Nations Unies en 2012. Plus tard, nommé à la tête de la Senelec dans un contexte de crise énergétique aiguë, il a conçu et mis en œuvre la stratégie de redressement qui a mis fin aux délestages massifs, tout en engageant la transition vers le mix énergétique et le développement des énergies renouvelables.

Au-delà de la gestion sécuritaire et administrative classique, l’arrivée de ce grand commis de l’État est susceptible d’apporter une plus-value majeure au « PROJET » de transformation systémique porté par le président Bassirou Diomaye Faye. La parfaite maîtrise des rouages étatiques et la culture de la performance de Mouhamadou Makhtar Cissé constituent des leviers précieux pour traduire les orientations politiques en actions administratives concrètes et efficaces. Son profil de réformateur pragmatique pourrait accélérer la modernisation de la gouvernance territoriale et simplifier les relations entre l’Administration et les usagers, un des axes forts du programme présidentiel.

Cependant, l’intégration de cette personnalité indépendante au cœur du pouvoir régalien suscite des analyses divergentes au sein du landerneau politique. Si d’aucuns saluent l’arrivée d’un technocrate d’exception pour consolider l’État de droit, certains cercles politiques ont pu, par le passé, prêter des ambitions présidentielles à cet homme discret. Sa gestion de dossiers complexes, à l’instar de l’affaire Akilee à la Senelec, montre qu’il a déjà été exposé aux rivalités politiques et aux campagnes de dénigrement. Sa capacité de résilience, qu’il attribue souvent à sa formation et à sa foi, sera de nouveau mise à l’épreuve face aux pressions inhérentes à sa fonction.

L’éthique républicaine de Mouhamadou Makhtar Cissé repose sur une conception stricte du sacerdoce étatique et du devoir de réserve. Connu pour sa sobriété médiatique et sa vie publique rigoureusement contrôlée, il s’est toujours défini comme un exécutant au service des institutions et de leur chef, rappelant régulièrement qu’un commis de l’État ne saurait avoir d’autre ambition que le service public. Ce détachement affiché face aux mondanités politiques contribue à renforcer son image de neutralité et d’intégrité, des qualités indispensables pour diriger un ministère aussi exposé que celui de l’Intérieur.

En confiant les clés de la sécurité publique et de l’administration territoriale à Mouhamadou Makhtar Cissé, le président Bassirou Diomaye Faye fait le choix de l’expérience et de la stabilité institutionnelle. Dans un paysage politique en pleine mutation, l’action de ce haut fonctionnaire sera scrutée de près par l’ensemble des acteurs. Sa mission s’annonce d’ores et déjà cruciale : veiller à la sécurité des personnes, garantir l’intégrité du territoire et veiller au bon fonctionnement des institutions, tout en contribuant à la mise en œuvre des réformes structurelles attendues par les Sénégalais.

La rédaction de Xibaaru