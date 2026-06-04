Perturbations du réseau électrique : La Senelec annonce des coupures temporaires

La Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) a annoncé ce mercredi que le réseau électrique national traverse actuellement une période de fortes contraintes d’exploitation, susceptible d’entraîner des interruptions temporaires de service dans plusieurs localités du pays.

Dans un communiqué publié par sa Direction de la Communication et du Marketing, la société explique que cette situation est principalement liée à l’indisponibilité temporaire de certains moyens de production électrique. Selon la Senelec, des travaux de maintenance programmés sont en cours sur plusieurs installations stratégiques, notamment au niveau de la centrale Karpowership (KPS), afin de garantir leur bon fonctionnement à long terme.

Ces opérations interviennent dans un contexte de forte demande en électricité à travers le pays. La hausse des températures observée ces dernières semaines entraîne une consommation accrue d’énergie, notamment pour les besoins de climatisation et de refroidissement, accentuant ainsi la pression sur le système électrique national.

Malgré cette situation, la Senelec assure avoir mobilisé l’ensemble des moyens de production disponibles et mis en œuvre des mesures d’optimisation pour limiter les impacts sur les populations. Toutefois, l’entreprise prévient que des perturbations de service pourraient être constatées durant les périodes de pointe dans certaines zones.

Face à ces difficultés, les équipes techniques de la société, en collaboration avec les différents acteurs du secteur de l’énergie, sont pleinement engagées pour rétablir les capacités de production concernées dans les meilleurs délais. L’objectif affiché est de réduire au maximum les désagréments subis par les abonnés et de préserver la qualité du service.

La Senelec a également tenu à remercier ses clients pour leur patience et leur compréhension durant cette période délicate. Elle rappelle que son service clientèle demeure opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre aux préoccupations des usagers.

Cette annonce intervient alors que de nombreux Sénégalais ont signalé ces derniers jours des coupures d’électricité sporadiques dans plusieurs quartiers de Dakar cette nuit.