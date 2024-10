Bassirou Diomaye Faye : « J’exhorte chaque sénégalais à résister aux tentatives de la division »

Le Chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye a tenu un discours unificateur lors de sa déclaration ce vendredi. Le président de la République prend l’engagement de servir solennellement chaque sénégalais sans distinction.

« Que vous ayez voté pour moi ou non. Car que vous ayez voté pour moi ou non, je suis votre président », a-t-il déclaré ce vendredi face à la presse. Selon lui, c’est pour honorer cette engagement qu’il a renoncé à ses fonctions de Secrétaire général du parti Pastef Les Patriotes afin de se placer au dessus des querelles partisanes et de consacrer toute son énergie au service exclusive de la Nation.

« Face au nombreux défis qui se dressent devant nous, ajoute le président, « j’exhorte chaque sénégalais à résister aux tentatives de la division et aux manipulations. C’est dans l’unité que nous trouverons la force nécessaire pour relever ces défis ».

Plus loin, il dira : «à l’approche de la campagne électorale pour les élections législatives, j’invite tous les Sénégalais en particulier les acteurs politiques à éviter les dérives dans leurs discours et leurs actes ».

Le Président de la République de signaler avoir observé ces derniers jours des propos et des comportements qui portent des relents communautaires ainsi que des menaces verbales ou physiques dans l’espace public, médiatique et sur les réseaux sociaux. « Ce n’est pas ainsi que nous devons exprimer nos divergences. Les élections sont un moment crucial du choix démocratique, un moment de fête et non un prétexte à la discorde. J’appelle, donc, chaque acteur à faire preuve de responsabilité, de retenue et de modération », a-t-il déclaré.

Pour finir, Bassirou Diomaye Faye a laissé entendre : « Je souhaite à tous les Sénégalais et à tous les acteurs politiques, une campagne électorale pacifique et digne. Je vous garantis que ces élections seront libres, démocratiques et transparentes et que le meilleur gagne ».