Bassirou Diomaye Faye…ou la mort de l’antisystème

Ousmane Sonko a trouvé son remplaçant pour l’élection présidentielle du 24 mars 2024 2024. Le leader de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est exclu de la course présidentielle. Heureusement, il y a Bassirou Diomaye Faye pour sauver la face. Mais ce substitut par défaut traîne des tares. Des défauts qui risquent de causer sa perte au soir du scrutin. Cet homme est devenu la copie conforme des hommes politiques qu’il n’a cessé de combattre avec son mentor.

Bassirou Diomaye Faye est à fond dans la campagne électorale. Le novice de Ndiaganiao semble trouver ses marques dans cette bataille. Il a choisi de s’en prendre directement au candidat de Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba. Les sorties du numéro 2 de l’ex Pastef prouvent combien il est mauvais en communication. D’ailleurs, c’est ce qui pousse de nombreux sénégalais à douter de ses compétences pour gérer un Etat. Il n’y a pas à dire, cet homme est un véritable choix par défaut. Rien ne présageait qu’il pourrait être le futur président de la République.

Au sein du parti dissous, son choix ne fait toujours pas l’unanimité. De nombreux patriotes savent que leur candidat ne peut pas diriger le Sénégal. Numéro deux de l’ex Pastef, Bassirou Diomaye Faye est courtisé de tout bord. L’un des précurseurs de l’antisystème est devenu un élément clé du système. Toutes les personnes qu’il a combattues, ou presque, ont rejoint sa coalition. Des candidats recalés, des leaders politiques en quête de renaissance ou de simples sénégalais ont décidé de rejoindre la coalition «Diomaye Président». Toutes ces personnes espèrent avoir leur part du gâteau.

Ancien ministre sous Abdoulaye Wade, Habib Sy fait partie des recrues de Diomaye. Candidat, il a décidé de battre campagne pour le choix de Sonko. Quand ce dernier était privé d’antenne par la RTS, Habib Sy avait décidé de lui céder ses minutes. Mais il ne pouvait en être autrement quand on sait que c’est grâce au maire Ziguinchor qu’il a franchi le cap des parrainages. Cet homme doit beaucoup aux patriotes qui l’ont ressuscité de sa tombe politique. Aujourd’hui, il retrouve un semblant de notoriété.

Autre leader venant du PDS, Aïda Mbodj occupe une place dans le dispositif de la coalition Diomaye Président. Elle a réussi à se refaire un nom grâce à Ousmane Sonko. Elle a toujours vu le maire de Ziguinchor comme son fils. Une stratégie qui a payé car elle fait partie des personnes de confiance qui entourent Sonko. Alors si «Sonko moy Diomaye» (Sonko égal Diomaye), la lionne du baol fait aussi partie du cercle restreint du candidat de Sonko. Un entourage mixte qui ne présage rien de bon. Ces personnes sont des artisans de la chute de Abdoulaye Wade

Dans la coalition Diomaye Président, on retrouve deux anciens membres de l’Alliance pour la République (APR). Il s’agit de l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane et l’ancien directeur général de l’ONAS, Lansana Gagny Sakho. Voilà les plus grands défenseurs de Ousmane Sonko et son candidat sur les réseaux sociaux. Ces derniers jours, Lansana Gagny Sakho a même tenté de faire des révélations sur la fortune du candidat de Benno Bokk Yakaar. Mais la venue qui surprend tout le monde c’est celle de l’ancienne directrice de campagne de la coalition Benno Bokk Yakaar.

Aminata Touré porte le combat de Bassirou Diomaye Faye. Celle qui disait, à l’endroit de Sonko, que «Benno Bokk Yakaar ne détenait pas le carnet du Sweet Beauté» est l’une des principale femme de la coalition Diomaye Président. Elle a pris cause et effet pour le novice de Ndiaganiao alors qu’elle capitalise plus d’expérience que tous les membres de l’ex Pastef réunis. Comme par enchantement, sa rivalité entre les patriotes a disparu. Ces derniers ont la mémoire courte.

Avec de telles personnes dans son entourage, Bassirou Diomaye Faye ne peut plus prôner une quelconque rupture. Il est en train de suivre le même chemin tracé par les autres politiques. Ce qui prouve qu’il sera le président du système et non d’un antisystème. Une position contraire à leur «fameux projet» qui rime avec une rupture totale avec la politique politicienne. Élire Bassirou Diomaye Faye c’est continuer avec les mêmes têtes.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru