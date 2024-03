Révélations ! Sonko a négocié avec Macky…pour le report et l’Amnistie

N’accusez pas Macky Sall ! Le Président de la République a reporté l’élection présidentielle pour trouver une solution à la crise « institutionnelle » ainsi qu’aux accusations du candidat du PDS, Karim Wade. Ce dernier accusait deux juges du Conseil Constitutionnel d’avoir été corrompus par le Premier ministre. Mais les vraies raisons du report étaient ailleurs et c’est le leader du Pastef, Ousmane Sonko, dernier pion du puzzle, qui apporte les éclaircissements à cet imbroglio politique. Karim Wade n’était pas le seul à l’origine du report.

Ousmane Sonko a reconnu qu’il y avait des discussions entre lui et Macky Sall à propos du « Report-amnistie-dialogue ». Au départ, le président Macky Sall n’avait pas prononcé le nom de Sonko. Il motivait le report de la présidentielle par le recours du PDS de Karim Wade et la « corruption » suspecte des 2 juges du Conseil Constitutionnel.

Et pourtant les Sénégalais étaient loin de s’imaginer que le leader radical, Ousmane Sonko, celui qui avait martelé qu’il ne négocierait jamais avec Macky Sall, était le 3ème homme du dialogue. Les Sénégalais se sont réveillés un beau matin pour assister à une vague de libération de militants de l’ex Pastef alors que ces derniers avaient été envoyés en prison pour violences et tentatives de déstabilisation des institutions de la République.

Ensuite, Macky Sall a fait part de sa volonté de présenter à l’Assemblée nationale un projet de loi amnistiant des faits commis de février – mars 2021 à 2024. On avait vu des responsables de l’ex Pastef se mettre même à cracher sur ce projet de loi soutenant qu’ils n’étaient pas preneurs. C’est qu’ils avaient été mis sur la touche par leur leader qui ne les a mis au courant de rien.

Ousmane Sonko a bel et bien négocié son amnistie, celle de Diomaye Faye et de plusieurs militants et sympathisants libérés. D’ailleurs, on ne l’a pas entendu à sa sortie de prison, rejeter la loi d’amnistie. Voici encore un autre visage de Sonko. Il montre une aile farouche et belliqueuse le matin et le soir, il flirte avec le Palais. Ousmane Sonko sait qu’il ne peut rien gagner dans sa détention en prison avec Bassirou Diomaye Faye.

Sonko le guerrier est mort en prison pour faire place à Sonko le négociateur. Il n’attaque plus Macky et ne parle plus des « dossiers » sur lesquels il accusait le Président et sa famille. Sonko est devenu un autre homme au point de dire : « Il n’y aura pas de vengeance » comme s’il allait gagner la présidentielle. Une vanité qui n’a pas quitté Sonko.

Ousmane Sonko croit que son candidat va remporter l’élection au soir du 24 mars. Mais pourtant, il a toujours peur d’Amadou Ba. La preuve même s’il n’attaque plus Macky Sall, il s’en prend violemment à Amadou Ba. Ousmane Sonko n’est pas sûr de la victoire de son candidat. C’est pourquoi d’ailleurs, qu’il a négocié avec Macky Sall afin d’obtenir sa sortie de prison et celle de Bassirou Diomaye Faye afin de battre campagne.

Il n’a pas confiance aux capacités de Birame Soulèye Diop et les autres responsables de l’ex Pastef de mener campagne pour faire gagner Bassirou Diomaye Faye. Il a donc choisi de négocier avec Macky Sall. Il avait même négocié sur le report de l’élection présidentielle, car espérant que sa candidature pouvait être acceptée par le Conseil constitutionnel d’autant qu’il a recouvré en même temps son éligibilité.

Malheureusement pour lui, le Conseil constitutionnel dans son dernier avis, a déclaré que seuls 19 candidats qui avaient été retenus, sont autorisés à participer à l’élection présidentielle. Ousmane Sonko a vu ses espoirs être anéantis par le Conseil constitutionnel. Il se contente de la candidature de Diomaye Faye qui elle est validée. Actuellement, il bat campagne à ses côtés tout en ayant comme cible principale Amadou Ba.

Papa Abdoulaye Dramé pour xibaaru.sn