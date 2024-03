Serigne Saliou Fall réaffirme son adhésion à la coalition Diomaye Président

Serigne Saliou Fall Président du parti politique Mouvement des Citoyens pour une Démocratie de Développement «MDC» réaffirme son adhésion à la Coalition Diomaye Président. C’est dans le siège politique dudit parti à Mbacke que se sont réunies toutes ses instances décisionnelles.

La rencontre a été élargie au niveau des associations de jeunes avec qui le MDC a tissé des cadres de partenariat socio politique. Le thème développé et partagé avec les participants en grand nombre des jeunes, était ainsi libellé : Election Présidentielle 2024/Engagement du MDC dans la Coalition Diomaye Président. Dès l’ouverture le porte-parole du jour a rappelé les grandes lignes qui sont les bases de motivation de Serigne Saliou Fall ayant soutenu de la signature la charte de la Coalition Diomaye Président.

A travers ce partenariat politique, le MDC a rejoint la liste des leaders charismatiques de l’opposition. Tous évoluent avec détermination dans le landerneau politique. Dans cet ordre d’idée, Serigne Saliou Fall a rappelé l’approche de proximité menée avec discrétion par Soxna Amininata Touré. Afin de juger la portée et la teneur de ce projet de société, cette dernière s’est appesantie longuement dans ce qui suit : L’État de droit, la bonne gouvernance, l’instauration de la démocratie, le développement durable inclusif et ses dérivés respectifs, la réforme des institutions, la non reconduction des fautes managériales du passé. Les populations en sont victimes.

Tout ce mal vivre ne doit point être reconduit. Au contraire revaloriser les ressources du pays surtout celles humaines. Le management et la répartition équitable des biens sont entre autres considérations éthiques source de rapprochement avec le MDC et la Coalition Diomaye Président. «Notre stratégie repose sur les Nouvelles Technologies de l’Information et de Communication «NTIC» C’est ce qui explique nos produits de campagne électorale dont les Méga Wébinaire. Chaque jour nous touchons une cible de 2 Millions. Elle est invitée à élire Diomaye Faye au premier tour. Nous voulons un Président digne de confiance pour l’ajustement et le rétablissement des équilibres de la Nation rompus par la mal gouvernance et la corruption».

Serigne Saliou Fall, Président du Mouvement des Citoyens pour une Démocratie de Développement «MDC». Mbacké 18 Mars 2024.