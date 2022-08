Battu à Guédiawaye…L’étrange silence de Lat Diop

Depuis les élections législatives du 31 juillet dernier, qui se sont soldées par la défaite du camp présidentiel et la quasi-victoire de l’inter-coalition Yewwi Wallu qui a gagné dans les plus importants départements du pays, notamment ceux de la région de Dakar, on n’entend plus Lat Diop. Or, le directeur général de la très juteuse Loterie nationale sénégalaise (Lonase) et candidat malheureux à la mairie de Golf Sud aux dernières locales où il avait été battu par une militante de Pastef novice, s’était signalé ces derniers mois par ses attaques contre le leader de ce dernier parti.

A coups d’interviews dans les journaux et sur les sites d’informations, l’honorable Lat Diop se livrait à son exercice favori : s’en prendre avec un langage de charretier à Ousmane Sonko, l’insulter copieusement et lui promettre les flammes de la géhenne si jamais il venait à pénétrer dans « son » fief de Guédiawaye. Un fief où la coalition présidentielle que soutenait Lat Diop a été balayé par un ouragan nommé Ahmet Aïdara investi par l’inter-coalition Yaw-Wallu.

Mieux, même à Mbacké où le DG de la Lonase s’activait, Benno Bokk Yaakar a mordu la poussière. Depuis lors, curieusement, on ne voit plus Lat Diop truster les unes des journaux pour insulter le leader de Pastef. Est-il toujours sonné par la défaite de son camp. En tout cas nous, le journal « Le Témoin », lui demande de sortir de sa réserve et de reprendre son exercice favori.