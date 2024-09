Bénin : le protégé du président Talon arrêté…une grosse somme d’argent saisie

Une grosse somme d’argent saisie lors de la perquisition chez Oswald Homeky

Des numéraires ont été retrouvés et saisis lors de la perquisition d’un véhicule de l’ancien ministre béninois des Sports Oswald Homeky au moment de son arrestation dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 septembre 2024.

Au Bénin, l’ancien ministre des Sports Oswald Homeky a été arrêté dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 septembre 2024 aux alentours de deux heures du matin à son domicile. Actuellement en garde à vue à la brigade criminelle, le protégé du président du Bénin, Patrice Talon, est poursuivi pour “des faits d’atteinte à la sûreté de l’Etat“.

Lors d’une conférence de presse animée par ses avocats, des détails ont été donnés sur les circonstances de son interpellation avec Dieudonné Tévoedjrè ont été dévoilés.

« Il sied de préciser que ces deux personnalités sont connues, amis de longues dates.Une fois dans la concession, les policiers sous les ordres du Commandant de ladite brigade, présent sur les lieux, se sont directement dirigés vers l’un des véhicules de Monsieur HOMEKY en stationnement dans son garage. Ils ont procédé à la perquisition dudit véhicule et y ont découvert des numéraires qu’ils ont saisis », ont expliqué les avocats de l’ancien ministre Oswald Homeky.

A en croire leur déclaration, les perquisitions et saisies intervenues au domicile du ministre Oswald Homeky sont anticonstitutionnelles et illégales.

« La police n’a plus effectué quelque autre fouille, après la découverte des numéraires avant de conduire manu militari Oswald Homeky et Dieudonné Tévoedjrè dans les locaux de la Brigade criminelle à Agblangandan. Ces saisies, interpellation et les actes qui s’en sont suivis, constituent, une énième violation de la Constitution et des lois républicaines dont notre État s’est librement doté », ont t-il dénoncé.

Pour eux, dans la droite ligne de l’article 20 de la Constitution béninoise, le Code de procédure pénal en son article 53 interdit toute visite domiciliaire perquisition et saisie au-delà de 21 heures et avant 6 heures pour des faits d’atteinte à la sureté de l’Etat tel que reprochés à Oswald Homéky.

« La loi prescrit catégoriquement que même en cas de flagrance, si le juge d’instruction n’est pas encore saisi, le procureur de la République décerne mandat contre toute personne à l’égard de qui, il existe des présomptions graves et concordantes d’avoir à participer à une infraction », précisent les mêmes avocats.

D’après les informations de BENIN WEB TV, l’ancien ministre des Sports , Oswald Homéky sera présenté à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du terrorisme Criet le vendredi 27 septembre 2024.

Source BWTV