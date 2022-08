Benno à l’envers…Macky construit et ses hommes détruisent

A dix-huit (18) mois de l’élection présidentielle de 2024, Benno Bokk Yakaar est dans piteux état. Cette coalition conduite par le président Macky Sall avait réussi à réduire l’opposition à sa plus simple expression. Mais à moins de deux ans de la fin du règne de Macky, elle est sens dessus-dessous. Et si la mouvance présidentielle se retrouve dans cette situation, c’est parce que Macky Sall s’entête à laisser certains de ses hommes semer le chaos. Cette mauvaise publicité sera fatale à Benno…en 2024.

Benno Bokk Yakaar est incontestablement l’une des premières forces politiques de ce pays. Depuis 2012, Macky Sall et ses camarades règnent en maître après avoir repris le pouvoir des mains du tout puissant Abdoulaye Wade. Et si cette coalition tient debout, c’est parce qu’elle a un bon meneur. Le locataire du Palais a réussi à gérer à la fois son rôle de président et celui de chef de parti. Et s’il en est arrivé là, c’est parce qu’il a eu la chance de marquer ce pays de par ses réalisations.

Mais depuis l’arrivée de Ousmane Sonko, la côte de Benno Bokk Yakaar chute drastiquement. Les résultats aux dernières élections sont des preuves formelles. Le leader de Pastef a réussi à peindre le régime sous ses habits les plus sombres. Pour arriver à un tel résultat, l’actuel maire de Ziguinchor n’a pas eu à faire grand-chose. L’entourage de Macky Sall s’est chargé de faire le travail. Les hommes que Macky tente de protéger l’ont mis dans la pire des situations.

Au Palais, on les appelle des faucons. Ces personnes, qui occupent des postes stratégiques, n’hésitent pas à mettre le chef de l’Etat dans le pétrin. Si cela ne tenait qu’à eux, le Président outrepasserait la Constitution en se lançant dans le chemin d’un troisième mandat périlleux. Ces mêmes personnes trahissent et complotent contre leur propre camp. Ils font des leurs camarades de parti des adversaires. Et s’ils agissent ainsi c’est uniquement pour ne pas perdre les privilèges qu’offrent le pouvoir.

Au-delà des faucons du palais, l’entourage de Macky Sall est sujet à discussion. Les ministres catastrophes pullulent son gouvernement. Et maintenant, le chef de l’Etat doit cheminer avec des collaborateurs nocifs. Et Farba Ngom occupe le haut de ce peloton. Le maire des Agnams a réussi à détruire l’image que son boss s’était construite depuis 2012. Il est le contraire de la gouvernance sobre et vertueuse que Macky prône. Son arrogance a fini par mettre les sénégalais dans une colère noire. Les milliards qu’il jette par-dessus les fenêtres irrite au plus haut niveau.

Non content d’avoir transformé le Macky en guichet automatique de billets, il est devenu l’avocat attitré de Adji Sarr. Dans un point de presse, qu’il a tenu avec un ministre loin d’être un républicain, il s’en est pris à ses camarades de Benno. Mais aussi le principal accusé, Ousmane Sonko. Le griot du président aurait même proposé un billet à la supposée victime. Une idiotie de sa part qui ne fait que confirmer l’idée d’un complot. Il faut être intelligent pour anticiper les conséquences de nos dires. Chose dont Farba semble ne pas disposer. Sinon il ne continuerait pas à faire autant de bourdes.

Et des Farba Ngom, Benno Bokk Yakaar en compte en pagaille. Malheureusement, le Président Macky Sall semble fermer les yeux sur les agissements de son entourage. Pire, il les couve et les protège. Ce dont il ne se rend pas compte, est que ces personnes ne sont là que pour satisfaire leurs intérêts. Ils n’hésiteront pas à le lâcher à la moindre occasion.

On a vu le sort qui a été réservé à l’ancien président Wade. Au crépuscule de son règne, il a vu la majeure partie de ses souteneurs lui tourner le dos. Alors, Macky ne fera pas exception à la règle. Il gagnerait à trouver la voie de la sagesse. Sinon il se laissera emporter par les mauvaises graines de Benno

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru