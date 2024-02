Benno fonce tête baissée dans un piège très dangereux !

Gagner au premier tour, c’est l’objectif que la coalition Benno Bokk Yakaar s’est fixée pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. Mais elle n’est pas la seule. Bassirou Diomaye Faye et ses camarades veulent aussi avoir un score de 75%. Ce qui devrait leur éviter un second tour de tous les dangers. A quelques jours de ce scrutin, la mouvance présidentielle commet des erreurs qui peuvent être fatales à leur candidat. Si rien n’est fait, l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) va gagner en force et en alliés.

La campagne électorale pour l’élection présidentielle du 25 février 2024 commence le samedi 03 février à minuit et prend fin le vendredi 23 février 2024 à minuit. En perspective de ces 21 jours de marathon, les candidats sont en train de former leur directoire de campagne. À Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba a déjà fait son choix. Le Premier ministre a choisi des profils assez représentatifs pour gérer sa campagne. Mais un danger le guette au sein de cette coalition qui, naguère, faisait trembler tous ces adversaires.

Des personnes tapies dans l’ombre alimentent des débats stériles qui sapent l’union au sein de cette coalition. Ces personnes font tout pour créer le malaise autour de leur candidat. Ils vont même jusqu’à accuser le champion de Macky Sall de travailler contre lui. Des rumeurs dangereuses alimentées par des personnes se disant activistes républicains. Sur les réseaux sociaux, ils commencent à installer le doute dans la tête de nombreux sénégalais. Une attitude dangereuse vu le contexte actuel et la sensibilité de l’élection du 25 février. Elle pourrait pousser certains alliés à quitter le navire.

Mais ils ne sont pas les seuls à créer le danger autour de la candidature de Amadou Ba. Certaines voix se lèvent dans Benno pour demander le report de la présidentielle. D’autres soutiennent l’idée d’une enquête parlementaire contre des membres du Conseil constitutionnel accusés d’être «corrompus». Les pourfendeurs de ces idées sont les mêmes qui, hier, étaient contre le choix du président Macky Sall. Ce qui démontre clairement qu’ils se sont rangés derrière leur candidat par manque de choix. Ces hommes et femmes n’hésiteront pas à poignarder leur allié dans le dos.

Benno Bokk Yakaar est tombé dans le piège de l’opposition. Une partie de cette opposition a lancé ce contre feu pour semer le désordre dans Benno qui reste la force politique la plus soudée. Unie, la mouvance présidentielle est inébranlable. Alors, on fait tout pour mettre Amadou Ba et ses partisans en mal. Ce qui est dommage dans cette affaire, c’est de voir les membres de cette coalition être le carburant qui brûle leur candidat. Ce qui s’est passé à l’Assemblée nationale ce mercredi pose un sérieux doute dans la tête de nombreux sénégalais.

Des députés de Benno Bokk Yakaar sont même allés jusqu’à demander le report de la présidentielle alors qu’il n’y a rien qui puisse justifier une telle bêtise. Le groupe parlementaire a même soutenu le PDS dans sa volonté de jeter le discrédit sur le Conseil constitutionnel. Le groupe parlementaire de la mouvance présidentielle a voté la résolution introduite par les libéraux. Si Amadou Ba place tous ses espoirs en ses camarades, il pourrait avoir une grosse surprise au soir du 25 février 2024.

Contrairement à Benno, la coalition Diomaye président a bien compris l’astuce. Les partisans de Ousmane Sonko ratissent large. Au moment où le pouvoir se lance dans des guerres de positionnement, eux ils sont en train de réunir tous les frustrés de l’opposition. Une stratégie qui fonctionne à merveille. Les opposants les plus représentatifs ont décidé de se ranger derrière le petit novice. Le numéro 2 de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est en train de mettre sur pied une méga coalition.

Benno Bokk Yakaar doit se ressaisir. La donne a changé depuis les élections locales. La machine politique du pouvoir n’est plus la seule force politique en lice. Les camarades de Amadou Ba foncent tête baissée dans un piège qui leur sera fatal. Ils n’ont pas intérêt à saboter l’héritage que le président Macky Sall leur a laissé. Sinon ils vont le payer cash.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru