Crise à Benno Touba…Le choix de Amadou Ba rejeté

Mandataire Benno à Touba : le choix de Matar rejeté par le parti d´Oumar Sarr

Le compagnonnage entre la coalition Benno Bokk Yaakar et le parti PAREL de Oumar Sarr risque de connaître des remous à Touba. Le mobile de ce problème est lié au choix du Député Matar Diop comme mandataire de Benno à Touba.

Le choix qui n´est pas bien apprécié des alliés de la mouvance comme Oumar Sarr. La coordination du parti s´est réunie à Touba pour rejeter ce choix. Il ne compte pas se ranger derrière un adepte des défaites électorales.

« Nous avons appris avec stupeur la désignation de Matar Diop comme mandataire de la coalition Benno Bokk Yaakar de Mbacké.

Notre parti entend dire à toute la hiérarchie de notre coalition que ce choix est un piège qui mène à notre défaite et de manière irréversible. » Peut-on lire dans un communiqué de presse.

Selon le porte-parole de la coordination PAREL SONG DAAN, ledit responsable arrogant et sectaire ne fait l’unanimité ni au sein de l’APR, ni au sein de BBY.

« Il n’a ni l’expérience, ni l’expertise requise pour conduire des élections dans le département le plus peuplé du Sénégal. Il cultive les clans et les clivages et sélectionne ses interlocuteurs. » Prévient Mame Mor Ndiouck.

Le parti d´Oumar Sarr de rappeler les contre-performances du député Matar Diop lors des dernières locales avec une raclée jamais administrée à Benno Book Yaakaar.

« L’histoire retient que le pire résultat de BBY dans le département a été enregistré quand il a été choisi tête de liste aux élections locales. Ne pas tirer de leçon des expériences du passé, est une attitude qui mène au désastre. » Soutient-il

Et de poursuivre, : « Nous en avons assez des défaites qui ne sont que la résultante des choix opérés par l’APR qui snobe, exclut ses alliés de tout le processus. La visite cette semaine du candidat de notre coalition le Premier Ministre Amadou Ba conduite par ce même Matar Diop ne trompe pas les initiés que nous sommes : un ballet de copains et de coquins, au grand dam de ceux qui ont la capacité de dire et de faire du bien pour la victoire. »

La coordination du parti PAREL à Touba alerte Benno en l´occurrence le premier ministre Amadou Bâ sur les conséquences du choix de Matar Diop avant d´appeler les alliés à faire bloc face à ce considère comme une forfaiture.

» La stratégie, les moyens matériels et financiers, le personnel politique dans leur définition doivent être concertés et confiés de manière inclusive en respectant les forces alliées en présence sur le terrain. Nous appelons tous les partis alliés à faite bloc et se dresser contre cette forfaiture qui nous mène vers l’humiliation. » Conclut-il.

Matar Diop minimise et parle de parti inexistant

La réponse de Matar Diop ne s’est pas fait attendre contre ce qu’il appelle une sortie calculée et maladroite.

» Je rappelle d´abord à Oumar Sarr et compagnie que depuis le départ de Moustapha Cissé Lo, je suis fais office de mandataire du parti dans le département de Mbacké. Nous avons déposé notre liste de représentants de Bureau et mandataire depuis le 22 janvier dans les trois arrondissements de Ndam Taif Kael et la commune de Mbacké. Nous sommes dans le temps de l´action on a pas de temps à perdre. Nous voulons gagner. On veut éviter une forclusion. » Dit-il avant d´ajouter.

» Pour les accusations contenues dans le communiqué, j´ai à répondre à un parti qui n´existe que dans le papier. Le PAREL n´a pas investi notre candidat, il n´à rien à nous dire. Les alliés sont réunis autour d´une zone et les moyens qui leur sont destinés seront gérés par Bassirou Séne. Tout le reste n´est que médisance et calomnie qui n´engagent que sont auteur. »

Le député Apériste Matar Diop de rappeler toutefois, qu´il ira à la rencontre de Tous les alliés afin d´harmoniser les positions pour une victoire de leur candidat.

En tout état de cause, il urge pour le candidat Amadou Ba de se déployer avant qu’il ne soit trop tard car une désunion dans la capitale religieuse risque d’affaiblir davantage les chances de Benno qui sont d’ailleurs minimes.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn