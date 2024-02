L’élection de la haine…Ils votent Diomaye Faye même s’il est nul

C’est ce qu’on appelle l’élection de la haine et de la rancune. On ne regarde plus l’avenir de ce pays. On vote par émotion. Les opposants courent tous vers le candidat de l’ex Pastef. Les intentions de vote se ressemblent. « On vote pour Diomaye Faye ». Ces opposants ont-ils mesuré l’ampleur de leurs intentions de vote ? Le font-ils pour Sonko qui ne sera pas Président ? Le font-ils pour le programme de Bassirou Diomaye Faye ? Il n’a jamais dévoilé son programme. Et le projet de Sonko dissimule des sous-titres salafistes. Vont-ils confier l’avenir de ce pays à un « incompétent » rien que par émotion ?

Ils sont nombreux ces opposants qui ont affiché leurs intentions de vote. Ils courent tous vers Bassirou Diomaye Faye candidat de l’ex Pastef qui est en prison.

« Faisant suite à la réunion de la direction de notre parti ce samedi 27 janvier 2024, nous avons décidé de soutenir la candidature de Monsieur Bassirou Diomaye FAYE, candidat de la « COALITION DIOMAYE PRÉSIDENT », informe le leader Cheikh Bamba Dieye leader du parti Front pour le Socialisme et la Démocratie- Benno Jubël (FSD-BJ)

L’ancienne députée du mouvement « Osez l’avenir », Marème Soda Ndiaye, et le professeur, Mary Teuw Niane, rejoignent le cercle des souteneurs du candidat à l’élection présidentielle, Bassirou Diomaye Faye.

Mimi Touré pour sa part, soutient : « Suite aux larges concertations au sein du Mouvement pour l’Intégrité, le Mérite et l’Indépendance (MIMI 2024), nous avons pris la décision de soutenir le candidat de PASTEF pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. »

Et le samedi prochain, la coalition Gueum Sa Bopp de Bougane Gueye Dany rejoindra la meute d’opposants assoiffés de vengeance et non préoccupés par l’avenir du Sénégal.

Ils votent tous pour un incompétent et ils le savent tous. Seulement, leur haine envers Macky Sall est si profonde qu’ils ont décidé de se liguer et de voter contre Amadou Ba. Ont-ils rencontré Bassirou Diomaye Faye et convenu avec lui d’un programme commun à mettre en place, une fois que celui-ci sera élu ?

Non, il n’en est rien. Bassirou Diomaye Faye n’est porteur que d’un seul programme qui est de se mettre au service de salafistes qui sont à l’extérieur et qui veulent mettre la main sur les ressources pétrolières et gazières du Sénégal. Et de se servir de la position géographique et stratégique du Sénégal pour tenter de conquérir l’Afrique. Il est du devoir de tous les Sénégalais amoureux de ce pays, qui se soucient de son destin, de barrer la route au porteur d’un tel projet.

Or, tous ceux qui aujourd’hui, ont décidé de soutenir Bassirou Diomaye Faye, le candidat choisi par Ousmane Sonko vont à l’encontre des intérêts du Sénégal. Ils ne sont attirés que par leurs seuls intérêts personnels. Aminata Touré ne pardonne pas à Macky Sall de n’avoir porté son choix sur elle pour diriger l’Assemblée nationale. Elle lui en veut terriblement au point d’appeler à voter pour le premier venu plutôt que pour Amadou Ba.

Que vaut Bassirou Diomaye Faye ?

Sur le plan politique, Bassirou Diomaye Faye n’a jamais rien gagné. Président des Cadres de Pastef et candidat de la coalition Yewwi Askan wi, il a été battu aux élections locales de Ndiaganiao (sa ville natale) par la candidate de Benno Bokk Yakaar (Bby), Dr Téning Sène qui avait obtenu 57% des suffrages valablement exprimés, contre 17% des voix seulement pour Bassirou Diomaye Faye.

La seule consécration dans sa vie est sa nomination au poste de chef du bureau des Contentieux à la Direction de la législation et de la coopération à la direction générale des impôts et Domaines (DGID).

Est-ce par amour pour Sonko que ces opposants votent pour Bassirou Diomaye Faye ? Est-ce par haine pour Macky Sall que ces opposants ont choisi le plus incompétent des candidats pour l’imposer aux millions de Sénégalais ? C’est leur haine pour Macky Sall qui dicte leur choix de voter pour Bassirou Diomaye Faye. Ils sont prêts à s’allier avec le diable s’il le faut, rien que pour faire du mal à Macky Sall.

Qui, parmi ces opposants, peut dire qu’il veut le bien du Sénégal en votant pour Bassirou Diomaye Faye ?

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn