Benno présente le bilan des 12 années de Macky Sall…dans un livre blanc

La coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) a présenté, ce jeudi 29 août 2024, un livre-blanc sur les 12 ans de magistère de leur leader, l’ancien président de république Macky Sall. Il s’agit, d’après Me Sidiki Kaba, « du travail colossal couvrant 12 ans que la grande coalition Benno Bokk Yakkar».

« Cette somme de réalisations concerne une multitude de secteurs vitaux pour la Nation notamment les zones rurales qui ont été au cœur des priorités de notre coalition pendant notre mandat… Je demeure convaincu que cet inventaire sera une réponse limpide, lumineuse et pertinente à toutes sortes d’attaques infondées, de jugements injustes et de déclarations populistes recensées çà et là«», a déclaré le dernier Premier ministre sous Macky.

Il estime que « le style choisi est non polémiste… La démarche adoptée repose sur un argumentaire soutenu par des chiffres et des données irréfutables qui fournissent une photographie exhaustive de la situation réelle telle que transmise en avril 2024 ».

Une réponse des anciens tenants du pouvoir qui intervient près de quatre mois après l’installation du nouveau régime. Ils présentent ainsi le bilan de l’ancien Président Macky Sall au cours de ses deux mandats consécutifs. D’après Seydou Guèye, « c’est l’œuvre de tous les ministres sous le magistère du Président Sall ».

Pour sa part, Abdoulaye Diouf Sarr qui présentait le volet économique de ce bilan, précise que le budget a connu une hausse continue durant ces 12 ans. Selon l’ancien ministre de la Santé, « il est passé de 2 344,8 milliards FCFA en 2012, y compris le montant de l’amortissement de la dette, à 7003,6 milliards FCFA en 2024, incluant l’amortissement de la dette, soit quasiment un triplement, une augmentation de 4 658,8 milliards de FCFA en valeur absolue et de 198,7% en valeur relative».

Et concernant les infrastructures, Mansour Faye, beau-frère de l’actuel Envoyé spécial du 4P (Pacte de Paris pour les peuples et la planète) a voulu rendre hommage à Macky sur la réalisation du Train Express Régional (TER) reliant Dakar à AIBD, mais aussi du Bus Rapid Transit, reliant Guédiawaye à Dakar, l’autoroute Ila Touba, etc.. Il soutient que « le TER Dakar-Diamniadio, qui a transporté près de 17 millions de voyageurs, pour sa première année d’exploitation, permet des gains de temps, le confort et la fiabilité dans les déplacements interurbains».

« Le Président Macky Sall a entrepris plusieurs réformes pour renforcer l’État de droit et lutter contre la corruption, non sans également entreprendre à moderniser la carte judiciaire, à travers la construction de plusieurs palais de justice à travers le pays, ainsi qu’une nouvelle prison à Diamniadio, de dernière génération», a rappelé Ismaila Madior Fall, concernant la gouvernance et la justice repris par Senego.