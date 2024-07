Biden tape du poing sur la table : « Personne n’est plus qualifié…

« Personne n’est plus qualifié que moi pour être président ou gagner cette élection », a assuré Joe Biden vendredi dans une interview très attendue sur la chaîne ABC. Au cours d’un entretien de 20 minutes, le président américain a obstinément et parfois laborieusement défendu son acuité mentale et sa capacité à gouverner le pays pour un second mandat.

Lorsque le journaliste George Stéphanopoulos lui a demandé s’il serait prêt à se soumettre à un test cognitif, il a estimé qu’être président équivalait à « passer un test cognitif chaque jour (…) Non seulement je fais campagne, mais je dirige le monde », a déclaré le démocrate de 81 ans.

Il s’est exprimé de manière plus fluide que pendant son duel télévisé raté du 27 juin avec Donald Trump, mais a toutefois parlé d’une voix étouffée, et a eu des phrases parfois incomplètes ou un peu décousues.

EXCLUSIVE: Pres. Biden would not commit to an independent cognitive test when pressed in an interview with ABC's George Stephanopoulos.https://t.co/hlL4FaVp80 pic.twitter.com/Jg2SepN8bN — ABC News (@ABC) July 6, 2024

Hésitations et confusion

Interrogé avec insistance sur le débat avec son opposant, il a répété à plusieurs reprises qu’il s’agissait d’une « mauvaise soirée », imputable à un rhume accompagné d’une grande fatigue. À la question de savoir s’il avait revu sa piètre performance, Joe Biden a répondu par ces mots étranges : « Je ne crois pas. »

Il a dit également ne « pas croire » aux sondages qui donnent l’avantage à son rival au niveau national et dans les États clés, affirmant que de son point de vue, il était « au coude à coude » avec Donald Trump.

Lorsque le journaliste lui a indiqué qu’il n’avait jamais vu un président se faire réélire avec une cote de popularité de 36 %, il a dit : « je ne crois pas que ce soit ma cote de confiance ». « Si le Seigneur tout-puissant descendait et disait Joe, retire-toi de la course je me retirerais de la course, mais il ne va pas descendre », a encore dit le président américain.

Au cours d’un meeting vendredi dans le Wisconsin, il avait déjà assuré qu’il était « candidat » et allait « gagner à nouveau ». « Ils essaient de me pousser dehors. Laissez-moi le dire très clairement : je reste dans la course » à la Maison Blanche.

Côté démocrate pourtant, c’est l’inquiétude. Quatre parlementaires de ce parti ont déjà demandé sans ambiguïté à Joe Biden de renoncer à se présenter. La gouverneure démocrate Maura Healey l’a également appelé à évaluer sa candidature « avec soin ». Mais le président a balayé ces appels d’un revers de main.

« Biden est dans le déni et en déclin »

Des séquences de l’interview de vendredi soir sur ABC ont été partagées immédiatement par le camp républicain qui prétend depuis des années que le président octogénaire est sénile. « Biden est dans le déni et en déclin », a lancé Karoline Leavitt, porte-parole de Donald Trump, sur X.

« Le président est fier de son bilan, à juste titre. Mais il apparaît dangereusement déconnecté des préoccupations des gens concernant ses capacités à aller de l’avant et sa position dans cette campagne », a de son côté jugé sur X le très influent David Axelrod, ancien stratège de Barack Obama.

Du côté de l’équipe de campagne de Joe Biden, nulle volonté de baisser les bras. Elle a publié vendredi un intense plan de bataille pour le mois de juillet prévoyant une avalanche de spots télévisés, des déplacements dans tous les États clés, et notamment dans le sud-ouest du pays pendant la convention républicaine (15-18 juillet).

Source Msn